脫髮原因｜常吃生雞蛋小心禿髮！5類食品護毛囊！2飲食法挽救髮根

脫髮原因｜脫髮解決方法｜脫髮問題不管是更年期掉髮、雄性禿（地中海）、產後掉髮，還是鬼剃頭（斑禿）等，都令不少人相當困擾。想改善脫髮，調節飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦5種食物及2類飲食法，可有效改善脫髮，更提醒大家，常吃生雞蛋也是引起脫髮的原因！



生雞蛋會抑制生物素的吸收致脫髮。（圖片來源：istock）

脫髮原因｜生雞蛋致脫髮 全因抗生物素蛋白

有關脫髮成因及改善方法，台灣營養師育群，曾在個人頻道上分享有關脫髮相關的資訊。她指生雞蛋和脫髮絕對有關係！人體中可自行產生有利頭髮生長的生物素，但生雞蛋中卻有抗生物素蛋白，它會抑制生物素的吸收，影響頭髮、指甲、皮膚等的健康，因此吃得太多生雞蛋會導致身體出現或加劇脫髮的情況，不管是任何類型的脫髮都一樣。

脫髮解決方法｜拯救脫髮危機2大飲食法

營養師提出了關於養髮的飲食叮嚀，對於鬼剃頭（斑禿）和更年期雄性禿（地中海）的男女相當有幫助！

1：地中海飲食法



按圖看地中海飲食法8守則：

地中海飲食，是指希臘、西班牙等地中海國家的飲食文化。 他們普遍以蔬果、全穀類為主食，搭配適量魚類、禽肉等優質蛋白；並常使用橄欖油、大蒜、洋蔥、番茄、堅果與迷迭香、百里香等新鮮香草調味。不但可預防三高、心血管等疾病，因它具抗炎、抗氧化等功效，能幫助雄性禿患者的頭髮生長和頭皮健康。哈佛研究：地中海飲食=每天4000步！降早逝、癌症、心臟病風險20%

但要注意，地中海飲食的食物多為魚類，大型魚類，如旗魚、油魚等體內普遍會有重金屬蓄積的問題，會對頭髮造成負面影響，因此在選擇過程中記得要避免大型魚。

無麩質飲食法（圖片來源：istock）

2：無麩質飲食法



據營養師所言，無麩質飲食法可改善因自體免疫疾病所引起的斑禿。因為無麩質飲食可緩解身體的發炎反應，對頭皮和頭髮都有相當正面的影響。

脫髮解決方法｜助生髮5大食物 雞蛋都係？

想調理脫髮問題，改善飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦了5種食物，不管是那種禿頭，都可幫助頭髮生長。

按圖看助生髮5大食物：

助生髮1：雞蛋

雞蛋是優質蛋白來源，全熟的雞蛋更可為我們提供生物素，但如上文所說，要注意的熟成度，全生雞蛋的抗生物素蛋白對頭髮有不良影響，就算如溫泉蛋等半熟蛋亦如是。

助生髮2：深綠色蔬菜

深綠色蔬菜如西蘭花等有豐富的維他命B、C、鐵質和葉酸，對毛囊健康很有幫助。

助生髮3：莓果

莓果如士多啤梨、藍莓等都有豐富維他命C、鐵質和多酚，可預防頭皮和毛囊的氧化傷害。

助生髮4：堅果

堅果含有礦物質和微量元素，如鋅、鎂、鈣、硒等，是優質的脂肪酸來源，可減少身體發炎反應，是頭髮生長的重要營養。

助生髮5：瘦肉

如白肉胸肉等，它有豐富的蛋白質、鋅、鐵、B12等營養，可強化及修復毛囊，幫助頭髮生長。

參考資料：台灣營養師育群