翠玉瓜營養｜防便秘/視力老化翠玉瓜5好處　3類人不宜1煮法增毒素

翠玉瓜（台稱櫛瓜）營養豐富、熱量低，有助於排便，營養師特別說明，吃翠玉瓜有5個好處，富含抗氧化劑，有助腸道消化健康、降低血糖波動、幫助維持心血管健康及預防視力退化，選對烹調方式可安心吃翠玉瓜。



台灣林雨薇營養師表示，翠玉瓜營養豐富，吃翠玉瓜有以下5種好處：

吃翠玉瓜5種好處（按圖👇👇👇）

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1. 富含抗氧化劑：

翠玉瓜富含維他命A及β-類胡蘿蔔素，尤其果皮含量最高。上列營養素有益於眼睛、皮膚，並對特定癌症，如前列腺癌具保護作用。

2. 有助腸道消化健康：

翠玉瓜含纖維及豐富的水分，含有95%的水分，有助排便，減少便秘。足夠水分液體攝取，可幫助消化後的食物殘渣從腸道排出。而纖維也可為腸道益菌提供營養，維持腸道內益菌數量，減少發炎和某些腸道疾病，如：腸躁症、克隆氏症和潰瘍性結腸炎。

3. 降低血糖波動：

每100克的翠玉瓜中，僅含有1.8克的碳水化合物，進食後不容易造成血糖波動，正在執行低碳飲食的人，能將其刨絲製成翠玉瓜麵，能取代碳水化合物很高的麵條，對血糖調控代謝及穩定有幫助，且也有益於維持胰島素敏感性。

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4. 幫助維持心血管健康：

翠玉瓜富含果膠，果膠是一種可溶性纖維，有助於降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇。另外，翠玉瓜也富含鉀，可使血管擴張，幫助降低血壓，有助心血管健康，減少中風的風險。

5. 預防視力退化：

翠玉瓜含維他命C和β-胡蘿蔔素，同時也有抗氧化劑、葉黃素和玉米黃素，都是預防眼睛老化重要營養素。β-胡蘿蔔素可透過在視網膜積聚，來降低眼底黃斑部病變，預防視力衰退。

按圖看揀翠玉瓜4貼士：

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翠玉瓜能不能生食？台灣林雨薇營養師說明，一般常見的翠玉瓜品種，風味正常的狀況下，通常是安全的，幾乎很少有嚴重的副作用。另外，食用翠玉瓜前，必須注重衛生清潔，才能減少細菌或寄生蟲污染的潛在風險。翠玉瓜表皮光滑，只要以軟毛刷將表皮刷洗，再去除翠玉瓜尾端、蒂頭就能料理。

台灣林雨薇營養師表示，不要吃有苦味的翠玉瓜、不吃受到病蟲叮咬損害或過熟的翠玉瓜、避免吃野生品種少見的翠玉瓜，可能有較高葫蘆素，若自行種植翠玉瓜，要儘可能提供翠玉瓜良好的生長環境，充足日照，可減少翠玉瓜中葫蘆素生成量。

葫蘆素又稱「苦素」，是翠玉瓜在生長時期為了對抗昆蟲和其他害蟲，而產生的有毒物質，是一種防禦機制。當日照缺乏、生長環境不佳（缺水、高溫）時，會增加植物當中葫蘆素的含量，一般情況下，少量天然存在對人體並無害，但過量食用葫蘆素則會導致腹瀉、嘔吐、胃腸道出血、電解質失衡和低血壓，嚴重還可能住院。

葫蘆科、十字花科、薔薇科的食物也含有葫蘆素

- 葫蘆科：絲瓜、青瓜、冬瓜、南瓜、西瓜。

- 十字花科：椰菜花、椰菜、油菜、芥蘭、白蘿蔔、小棠菜。

- 薔薇科：蘋果、桃、梨、枇杷、士多啤梨、木瓜。



台灣林雨薇營養師提醒，容易消化脹氣者盡量不要食用翠玉瓜，由於翠玉瓜含纖維素和可溶性膳食纖維質，進食後會被腸道細菌發酵使用而產生氣體，有些人可能會有脹氣問題，尤其生食更須特別留意。

嚴重心臟衰竭和腎衰竭患者也建議不要食用，翠玉瓜富含鉀，吃富含鉀的食物有益於心臟健康，但如果是心衰竭、慢性腎病尚未洗腎者，攝入過多會導致血液中的鉀含量升高，產生高鉀血症，進而影響健康。尤其是已有水腫、心律不整者，食用之前務必先與醫師、營養師諮詢。

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翠玉瓜適合的料理方式？高溫烹調翠玉瓜會產生致癌物質嗎？

許多蔬菜在高溫烹調後會產生「丙烯醯胺」，香港食物安全中心過去曾提出，「翠玉瓜有高量天門冬醯胺，為高溫炒過最易產生有毒物質的第一名，第二名為蒜頭、第三名是洋蔥」。

台灣林雨薇營養師表示，丙烯醯胺來自於食物中的天門冬胺酸與還原糖，在大於120°C的溫度下會發生梅鈉反應。不過選擇適合的烹調方式可安心吃翠玉瓜，請民眾勿恐慌，根據香港首個總膳食研究指出，雖然當時抽樣的翠玉瓜有高量天門冬醯胺，但如果翠玉瓜以水煮或高溫短時間烹煮，生成丙烯醯胺相對少量，甚至是幾乎不含有丙烯醯胺。

雞胸肉炒翠玉瓜食譜（按圖👇👇👇）

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台灣林雨薇營養師提醒，身體可適量代謝丙烯醯胺，根據人體實驗，吃下的丙烯醯胺在體內人體分解，並且在2～3天內由腎臟排出60％～75％，因此人體若攝取到丙烯醯胺並不會過度累積於體內，所以民眾不需要過度擔心。只要避免將翠玉瓜高溫且長時間烹調，像是快炒、油炸、烘烤，能降低產生大量丙烯醯胺等可能致癌的物質，儘可能縮短烹煮時間，能以油水炒翠玉瓜方式，取代熱鍋大火快炒翠玉瓜，或是水煮翠玉瓜、翠玉瓜燉湯，能減少攝取到丙烯醯胺。

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