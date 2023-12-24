護膚飲食｜精緻糖、油炸食物加速皮膚老化！5招延緩膠原蛋白流失

想要肌膚水潤、有彈性且緊緻飽滿嗎？補充足夠的膠原蛋白是很重要的。膠原蛋白是皮膚、肌肉、骨骼、韌帶、眼角膜、血管等結締組織的主要成分之一，約佔總蛋白質的30%，它分佈在全身各處，像黏合劑一樣提供支撐力。



哪些食物含有豐富的膠原蛋白呢？膠原蛋白主要存在於動物性食品，例如豬腳、豬皮、魚皮、雞皮、牛筋、海參等。儘管這些食物含有豐富的膠原蛋白，但分子量實在太大，人體難以有效利用，加上這些食物多數都是高熱量、高脂肪、含飽和脂肪酸較多的食物，攝取過多可能導致膽固醇升高或肥胖問題。建議適量攝取就好。

如何延緩膠原蛋白流失？（按圖看清👇👇👇）

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雖然身體能自行合成膠原蛋白，但年齡、生活方式和飲食習慣都會有影響。若想有效延緩膠原蛋白流失，可考慮以下5種方法：

1. 均衡的飲食：

透過增加日常飲食中新鮮蔬菜和水果的攝取量，以及攝取豆類、魚類、雞蛋和肉類等高質蛋白質食品，可以為身體提供所需的能量、蛋白質和抗氧化營養素，進而促進膠原蛋白的生成。

2. 搭配維他命C：

維他命C在膠原蛋白合成中扮演重要角色。除了補充膠原蛋白外，建議攝取富含維他命C的食物，例如番石榴、奇異果、柑橘和深綠色蔬菜，有助於增強合成膠原蛋白的效果。

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3. 少吃油炸食物：

高溫烹調時，油脂易產生過多的自由基，這些自由基可能損害膠原蛋白的生成，促進皮膚老化的速度。

4. 避免精緻糖：

常吃甜點或喝含糖飲料，可能導致肌膚變得粗糙、鬆弛。這是因為過量的糖分可能與體內的蛋白質結合，產生糖化終產物（AGEs），使本來具彈性的膠原蛋白變得乾燥且脆弱。

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5. 外出要防曬：

陽光中的紫外線會減少膠原蛋白的生成並加速分解速度，因此在外活動時建議戴帽子或塗抹SPF 30以上的防曬產品，以保護皮膚免受紫外線傷害。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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