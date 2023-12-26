紅豆營養｜含多酚抗發炎6大好處　小心料理藏熱量地雷4類人不宜吃

最近天氣轉冷，不少人都想來碗暖呼呼的紅豆沙暖身。



營養師指出，紅豆不只暖胃好吃，營養好處也很多，不過要注意，不是每個人都適合吃紅豆，且一旦加上其他配料，整體熱量也會跟著增加。究竟要如何吃紅豆才安心？吃紅豆該注意什麼？

紅豆有什麼好處？（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏表示，每100公克的紅豆，含有328大卡的熱量、61.5克的碳水化合物、18.5克的膳食纖維、11.14毫克的維他命E、162毫克的鎂、7.1毫克的鐵、1203毫克的鉀，以及110.7微克的葉酸。而吃紅豆有以下6大好處：

- 對抗自由基：

紅豆含有大量多酚，可幫助人體抗癌、抗發炎。其含量甚至是紅酒的1.5～2倍。

- 促進排便：

紅豆富含水溶性膳食纖維，能幫助糞便柔軟、不卡關，促進腸胃蠕動。

- 補充孕婦營養：

紅豆的葉酸可降低新生兒脊髓、大腦出現嚴重先天缺陷的風險，建議孕婦可以多補充，有助維持寶寶健康。

紅豆如何煮得軟綿？（按圖👇👇👇）

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- 保護心血管：

紅豆的鉀含量高，可調整血壓、維護心血管，如果身體缺乏鉀離子，容易導致心律不整、消化功能失常。

- 紓緩焦慮：

礦物質鎂可幫助放鬆緊繃神經、幫助睡眠，也可以輔助鈣、鉀的吸收，參與蛋白質的合成，維持人體的健康與功能。

- 利尿消水腫：

紅豆的鉀離子可幫助排掉身體過多的鈉，有利尿、消水腫的功效。像是在吃完重口味大餐後，若擔心鈉含量過高，就可以來碗紅豆沙幫助排鈉。

紅豆料理暗藏熱量地雷

紅豆沙雖然是直接用原型食物煮出來的，加了蜜糖更是怎麼搭都好吃，但高敏敏提醒，仍要避免食用其延伸出來過度加工的精緻甜品，且市售紅豆沙的糖量，幾乎是不可控制的，建議民眾自己煮，除了可以享受原味，也對身體更健康、少負擔。

15款糖水熱量排行（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏舉例紅豆料理的熱量，一般紅豆沙，一碗為345大卡，而加了小湯圓的紅豆沙，一碗熱量就要405大卡，紫米紅豆沙一碗也要355大卡。

其他紅豆料理像是紅豆餅，一顆熱量240大卡；紅豆方包一片薄片要127大卡；紅豆牛奶雪條一支（約80克）124大卡；紅豆麻糬一顆100大卡；蜜紅豆小小一份（約45克），熱量則也要195大卡。

4類人不宜吃紅豆

高敏敏表示，以下4種人在吃紅豆時要特別注意攝取，以免造成身體各種不適：

1. 腎臟病友

紅豆富含鉀離子，雖有利水消腫的功效，但腎臟功能不好者，無法正常代謝鉀離子，留在體內容易造成心律不整、四肢無力等等症狀。

2. 腸胃敏感者

紅豆富含大量膳食纖維及寡糖，雖然可幫助排便，但腸胃敏感者攝取過多，易造成脹氣不適。

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3. 控醣的人

紅豆屬於澱粉類食物，應跟其他攝取的澱粉量做替換，才不會碳水化合物過量。

4. 減脂減肥者

很多紅豆製品都會添加糖，容易囤積熱量、體脂肪，建議淺嘗即可。

紅豆水、紅豆沙哪個好？

另外有民眾好奇，紅豆沙跟紅豆水有什麼區別？高敏敏解釋，紅豆尚未煮破時的湯，是紅豆水；而將紅豆煮到破裂、流出澱粉的，就是一般常說的紅豆沙。想要攝取完整的紅豆營養，建議還是要吃整顆紅豆較好。

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