長者保暖｜周二降11度易肺炎心臟病！醫教保暖6招+5食物+曬1部位

香港天氣｜保暖方法｜天文台預測因一股強烈東北季候風影響，下周天氣顯著轉涼，周一晚風力增強，周二（18日）清晨氣溫降至16度，與周一日間比較跌11度！周三（19日）更低，北區打鼓嶺及元朗石崗降至11度，市區13度。

天氣驟涼，如體質偏弱、不能迅速適應寒冷刺激人士，特別是長者，每遇低溫就會患上感冒，並容易併發肺炎的，便要注意以下保暖貼士了。



來到小雪節氣，終於有入冬的跡象，氣溫的變化將會愈來愈大。（網上圖片）

長者保暖｜冬天心臟病、高血壓高危季節

註冊中醫梁楚凝建議大家注意冬季的養生可以減少至病的機會：

保暖防寒5大方法

1 早睡晚起：在冬季長者應該等到太陽升起後再起床。這樣可以保護人體的陽氣，維持身體的溫暖。遠離寒冷的地方，多穿衣物以防感受風寒。

2 日曬背部：長者如要晨運，應待日光升起才進行，同時每天曬背部可以溫煦督脈，督脈是陽經的主要經脈之一，透過太陽的溫煦可以促進氣血的暢通。

寒冷氣溫還可以改變血管周圍阻力和彈性，所以冬至前後是慢性疾病患者如心臟病、高血壓，腎病等高危季節。

保護頭部和下肢對於預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。（網上圖片）

保護頭部和下肢對於預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。中醫梁楚凝指，頭部是「諸陽之會」，也就是陽氣的聚集之處，手足三陽經也會通過頭部。因此，保護頭頸部的血液循環，可以幫助調節陽氣的流動，維持身體的平衡。寒冷天氣中，頭頸部容易受涼，血液循環可能受到影響。這可能導致頭痛、頸痛和其他不適。

3 戴帽子和圍巾：帽子、圍巾可保持頭部的溫暖，有助於頭頸部的血液循環順暢。

預防感冒 注意頭部和下肢保暖

特別注意下肢的保暖。寒從足下起，下肢是遠離心臟的部位，血液循環相對較差。當天氣轉冷時，腳部最易感受寒氣 。足部的寒冷不僅影響到雙腳本身，還可以通過神經反射引起呼吸道微小血管的反應性收縮。足底的穴位與內臟有密切的關係。如果足部受涼，亦可能引起感冒、腹痛、腰腿痛、痛經等不適症狀。

4 穿好鞋：選擇合適的鞋子，確保腳部保暖並防止跌倒。

5 多活動腳部：平時多進行腳部運動，如踏步、搖腳等，可以促進下肢的血液循環。

6 泡腳：每晚睡前用溫水泡腳，可以幫助放鬆腳部肌肉，促進血液循環。

註冊中醫梁楚凝（受訪者提供）

長者保暖｜中醫：冬季是養腎護內臟最佳季節

梁醫師指《內經》：「冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」中指冬季應養護內臟。相反便會傷腎，春天傷腎氣易患痿厥之病（出現手足涼或手足熱），春天肝少陽之氣不能生。冬季飲食，切忌生冷，但也不宜燥熱，最宜食用溫補性食物和益腎食品。她再指「腎為先天之本。」腎精不足者，主要症狀如面色㿠白、畏寒、聽力減退、腰膝痠軟、夜間多尿等。補充腎氣應多吃黑色天然食物，如黑芝麻、黑豆、黑糯米、黑棗等。另外， 腰果、芡實、淮山、栗子、核桃亦有暖腎補益作用。

按下圖看冬季養腎5大黑色食物：

冬季養腎5大食物

1）黑芝麻

黑芝麻鈣含量高，但油脂也高，建議適量攝取，除此之外，黑芝麻還富含不飽和脂肪酸膳食纖維、鈣、鐵。



黑芝麻還富含不飽和脂肪酸膳食纖維、鈣、鐵。（網上圖片）

2）黑糯米

又稱為紫米，富含膳食纖維、維他命B和E、鉀、鐵、鋅、鈣等營養，但屬於糯米，敏感者吃多易脹氣，建議注意攝取量。



3）黑豆

黑豆屬於植物性蛋白質，含有花青素、維他命A、葉酸等營養。另外，富含大量可溶性纖維，能降低血液中的膽固醇。



黑豆功效｜豆中之王補腎防癌降血壓6好處+食譜 4禁忌免呼吸困難

黑豆富含大量可溶性纖維，能降低血液中的膽固醇。（網上圖片）

4）黑棗

黑棗含豐富膳食纖維，幫助腸胃順暢，黑棗亦含有的新綠原酸及綠原酸異構體、多酚類等，都具有清除自由基的功效。



5）黑木耳

黑木耳又稱血管的清道夫，富含膳食纖維，還能促進腸胃蠕動、調整血脂、血糖、保護心血管健康。

