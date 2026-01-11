長者腰背痛｜腰痠背痛5成因唔只老化　中醫推5種食物杜仲可治風濕

腰痠背痛長者最嚴重？據香港家庭醫學學院的一項統計，香港約有接近六成人，曾經有過腰痠背痛的問題，而發病的原因與日常生活姿勢的不當、老化的骨刺，或外力傷害有關，因此，腰痠背痛的問題其實非常普遍。面對這情況，中醫推介5種食物可有助紓緩。



腰背痛原因｜傷患不處理 老來引發腰痠背痛

人體的骨骼及肌肉，因為日常的使用，久而久之就會留下受傷的印記，假如在年輕時受了傷，再加上歲月侵襲及身體功能退化，到了中年就會出現腰痠背痛的問題。假如不好好處理或保護我們的骨骼及肌肉，到了老年的時候，一不小心跌倒、被硬物撞擊，或遭到碰撞，腰痠背痛的問題將會更加嚴重。

台灣花蓮慈濟醫院中醫部醫師龔彥綸指，腰痠背痛的成因大多來自5大問題：

腰痠背痛原因

1）風

在中醫觀點裡，風是指外在環境的因素，風進入了人體內，或者外在因素影響到體內的血氣流通。



2）寒

最明顯就是手腳冰冷，血管收縮不易，血液循環不好，就是中醫經常說的不通則痛。



3）濕

濕在中醫角度就是身體的水分停滯不動，就像下雨天的時候，老人家的膝蓋或全身骨頭會痠痛。



4）氣

長者會腎氣不足，所以體質較虛寒、怕冷及易累。氣促進血液的生成及循環，如果氣不足，身體功能亦會減弱，造成一連串的健康問題。



5）水

長者腎水也容易缺乏，腎水就是體內的水分和營養，當腎水不足時，無法滋潤關節肌肉，也會造成痠痛。



按下圖看中醫推介5種食物改善腰痠背痛：

+ 6

中醫推介5種食物改善腰痠背痛

1）黃豆

黃豆的營養成分均衡，其蛋白質的胺基酸組成較接近人體需求，其含量與同等分量的瘦肉、牛奶及雞蛋相比，營養價值不相伯仲。 黃豆有抗氧化、預防骨質疏鬆作用，其含有大豆卵磷脂、異黃酮素等，有助更年期女性補充天然荷爾蒙，並改善其骨質疏鬆問題。骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失？5款蔬菜比牛奶高鈣！助防骨鬆芥蘭第1

2）枸杞

枸杞主要功效有潤肺清肝、滋腎益氣、生精助陽、補虛勞強筋骨、去風及明目，所以對於風濕或腎氣不足、腎水不足所引起的痠痛都有不錯的效果。

3）秋葵

秋葵營養價值極高，有保護腸胃和肝臟的功能，其黏性物質可幫助消化，還含豐富蛋白質及維他命A、B及膳食纖維，還含有豐富鈣質、鐵質、磷質都是人體組成骨骼的主要成分，在中醫角度還可以入藥治療胃炎、胃潰瘍等。

秋葵營含有豐富鈣質、鐵質、磷質都是人體組成骨骼的主要成份。（網上圖片）

4）山藥

山藥內含豐富的酵素、維他命B及C、鈣質與鉀質等營養素，能夠強健身體保護骨骼，補肺氣益腎精。其所含的薯蕷皂素，可以去除依附在血管壁的膽固醇，還能夠減少肌肉老化以及恢復肌肉彈性。入廚貼士｜山藥延長保鮮期3日變2星期 切後塗1種材料治「傷口」

5）杜仲

杜仲能除去風濕，增加腰部肌肉力量，杜仲還含有鋅、銅、鐵、鈣、磷、錳、鉛等物質，可以促進皮膚、骨骼和肌肉中蛋白膠原的合成。假若是由風濕引起的風濕性脊椎炎、風濕性腰肌炎、坐骨神經痛，中醫常用杜仲來治療。

杜仲能祛除風濕，增加腰部肌肉力量。（網上圖片）

參考資料：健康2.0／今周刊