長者6種抗氧化劑助抗癌防老人癡呆　11高抗氧化食物1種=藍莓14倍

抗氧化劑有防止生物體產生氧化作用，用來保護細胞膜及去氧核醣核酸，免受自由基的破壞。抗氧化劑存在於多種食品中。究竟長者點解需要它？什麼食物才是最佳來源？



藍莓含抗氧化物，但都不及一種食物，竟是它的14倍（cecilia-par＠unsplash）

抗氧化劑有什麼作用？

抗氧化劑是一個統稱，涵蓋所有有助於維持細胞健康及限制自由基造成損害的物質，而自由基是攻擊健康細胞並可能導致DNA損傷的化合物。

人體會自然產生自由基，以協助呼吸，將食物轉化為能量或體力活動等。而自由基也是生活習慣（如吸煙、飲酒或不良飲食習慣）和環境因素（如污染、殺蟲劑和陽光照射）的副產品。當體內自由基過多而沒有足夠的抗氧化劑來平衡，有機會發生一種氧化現象，導致組織及細胞損傷。

美國明尼蘇達州的公共衛生營養和預防學副教授Dr. Donald Hensru更指出，自由基與癌症和包括心臟病等有極大的關連。

按下圖看最常見6種抗氧化劑：

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最常見的6種抗氧化劑

1）花青素

花青素具有強大的抗氧化能力，可以幫助清除身體的自由基，保護體內細胞不受到有害物質的傷害，同時也具有抗發炎及助抗癌作用。

2）類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素可在人體內轉換成維他命A，具有抗氧化、清除自由基助防癌及抗老等好處。

3）類萜

這種抗氧化劑存在於大蒜、洋蔥、椰菜及全穀物食物中，有助於抵抗真菌、寄生蟲及病毒等致病源。

大蒜、洋蔥、椰菜及全穀物食物中，含有抵抗真菌、寄生蟲及病毒等致病源的抗氧化劑。(ji jiali@unsplash)

4）維他命C

維他命C的抗氧化能力強，可助身體分解毒素，保護細胞免受傷害，也能幫助組織修復，延緩老化及提高身體免疫力。

5）維他命E

維他命E屬於脂溶性維他命，有強大的抗氧化力，有助防止自由基造成的細胞損傷，能夠阻斷吸入致癌物質亞硝酸鹽。

6）鋅質

鋅不僅能調節細胞免疫力，更是一種抗氧化劑和抗炎劑，更有助傷口癒合和血液凝固的重要功能。

高抗氧化值含量的食物（每100克）：

丁香：126

乾牛至：96

番紅花：62

石榴：56

咖啡豆：23

核桃：17

黑莓：13.5

果仁：10.5

無糖朱古力：10

藍莓：9

雅枝竹：4.5



數據來源：U.S.NEWS



抗氧化劑有什麼好處？

《Journal Advances in Nutrition》雜誌上發表了一項研究報告，評估了超過 50萬名參與者。在74000個案例中，他們發現死亡風險與抗氧化劑存在關連，攝入更多的抗氧化劑可以降低死亡風險。

按下圖看抗氧化劑5大益處：

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抗氧化劑5大益處

1）對大腦有益

攝入抗氧化劑可以減少活性氧的積累，並有助減輕氧化性損傷，活性氧是自由基，可導致蛋白質損傷及細胞死亡。抗氧化劑可保護大腦免受氧化傷害，並預防神經退化性疾​​病，例如認知能力下降。

2）有助預防癌

一項歐洲研究發現，攝最多維他命C和類胡蘿蔔素的女性，患乳腺癌的風險大約降低27%至34%。

3）保持心臟健康

一項為期十年的研究，對約五千名30歲及以上的參與者進行了評估，發現水果、蔬菜和豆類是主要的抗氧化劑來源，攝入維他命 E 可降低患心血管疾病的風險。

4）降低老人癡呆風險

在飲食中添加高抗氧化食物有助於預防老人癡呆症，體內抗氧化劑濃度較高者，患上老人癡呆風險較低。

5）護皮膚抗衰老

維他命C、E 和煙酰胺等抗氧化劑，有助保持皮膚屏障的健康，使其能夠更好地抵禦有害的紫外線、化學物質和污染。有助於中和有害的自由基，減慢皮膚老化的速度。

抗氧化劑有什麼好處？ 研究發現死亡風險與抗氧化劑存在關連，攝入更多的抗氧化劑...... 抗氧化劑有什麼作用？ 抗氧化劑有助於維持細胞健康及限制自由基造成損害的物質......

參考資金：U.S.NEWS／食物安全中心