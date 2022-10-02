防失智｜麥得飲食健腦認知功能年輕7.5歲　營養師分享10要點5禁忌

失智是眾所關心的，全球平均七秒會增加一名阿茲海默症患者。



科學家發現，麥得飲食可延緩神經衰退及大腦老化，對於年長者而言，可減緩認知功能衰退速度，愈認真執行的人，大腦會愈年輕，對此，營養師特別整理出麥得飲食的10大重點，並提醒5不要領。

麥得飲食10大要點（按圖查看👇👇👇）

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台灣營養師薛曉晶在Facebook粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」提到，麥得飲食是由地中海飲食及得舒飲食衍生而來，不僅對大腦有好處，認知功能年輕7.5歲，一般年長者執行麥得飲食，亦可降低35％罹患慢性疾病風險。

麥得飲食10大要點

1. 全穀類：麥得飲食主要熱量來源，且含豐富的維他命B雜，建議每日至少攝取3份。

2. 深綠色蔬菜：像是：菠菜、羽衣甘藍、西蘭花。每週食用6次（含）以上健腦成效最佳。

3. 其他各類蔬菜：每天至少吃1次沙律和1種其他類蔬菜。

4. 堅果類：含有對健康有益的脂肪、纖維及抗氧化物，有助降低膽固醇及預防心臟病，建議攝取量為每週至少5次。

5. 莓果類：對於大腦保護能力佳，建議每週至少吃2次。

6. 豆類：富含纖維和蛋白質又低卡路里、低脂，建議每週吃3次。

7. 魚類：深海魚含豐富的EPA及DHA，有助腦力，建議每週1次。

8. 雞肉：建議每週至少食用2份。

9. 橄欖油：以橄欖油為主要食用油，能防止認知能力衰退。

10. 紅酒：建議每日不超過1杯。



​喝水對改善失智重要性（按圖查看👇👇👇）

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遠離失智 應落實5不

薛曉晶指出，不當飲食是對大腦的最主要傷害，常見的錯誤飲食如飽和脂肪酸、反式脂肪酸及高糖、高油飲食，都會對大腦產生氧化傷害。遠離以下食物，能夠減少大腦神經元的退化：

1. 紅肉：每週不超過1份。

2. 牛油／乳瑪琳：每日不超過1大匙。

3. 芝士：每週不超過1次。

4. 甜點：每週不超過5次。

5. 油炸食物和速食：每週不超過1次。



薛曉晶表示，美國洛許大學醫學中心於2015年發表了麥得飲食法，發現對失智症預防有良好效果。經過5年追蹤，執行麥得飲食的老人，其認知功能退化速度較慢。就算不是阿茲海默症高風險群，也同樣可以受益，但當然飲食的執行率也是考量的點。

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