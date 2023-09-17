紅參功效｜研究：韓國紅參助降酒癮！增記憶改善認知功能護心血管

多年來，科學家一直面臨著尋找治療酒精成癮的方法，韓國三育大學（Sahmyook University）的研究人員發現，人參具有許多對身體有益的好處，尤其是韓國的紅參還能有效降低酒精成癮的狀況。



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酒精成癮致高血壓、心臟病、癌症

酒精成癮以多種方式危害人的健康，包括意外事故、暴力、酒精中毒和危險的性行為等。過量飲酒的孕婦還可能面臨流產的風險，或者是生下患有胎兒酒精譜系障礙（Fetal alcohol spectrum disorders，簡稱FASDs）的嬰兒。從長遠來看，大量飲酒可能導致高血壓、心臟疾病、肝臟問題和各種癌症，還會削弱人體的免疫系統、影響學習和記憶，並可能導致憂鬱和焦慮。

根據《醫學快報》（Medical Express）的報導，1項發表於《人參研究雜誌》（Journal of Ginseng Research）的研究發現，傳統藥物中的韓國紅參萃取物可用於治療神經發炎，並具有其他療效，而且早在過去就已廣泛被應用在生活中了。如今，現代科學正在研究紅參治療心血管疾病、癌症和阿茲海默症等疾病的潛力。

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韓國紅參助減大腦發炎 改善認知功能

該研究的主要作者兼韓國三育大學Uimyung神經科學研究所的助理教授金美京（Mikyung Kim）說明，雖然多數人對紅蔘、古柯鹼和嗎啡等成癮藥物的療效多有談論，但很少有研究說明其對於因長期飲酒而引起的成癮反應有無益處。因此，這項研究的目標，是確認紅蔘是否對於酒精中毒反應，以及由酗酒引起的認知障礙具有正面的影響。

金美京表示，從研究中觀察到在接受紅蔘治療，並暴露於酒精的小鼠中，空間工作記憶獲得了恢復。此外，研究人員還注意到，接受紅蔘和酒精治療的小鼠，戒斷症狀也減少了，而且較高劑量的紅蔘，會使這些狀況獲得更大的改善。

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此外，研究韓國紅蔘的科學家們也發現，它可以透過阻止大腦中與成癮有關的信號，而此信號又被稱作PKA-CREB途徑，能有效降低酒精成癮的風險，並減少大腦發炎的狀況，進一步改善受到酒精影響的記憶和認知功能。

資料來源：Korean Red Ginseng Shows Promise in Alleviating Alcohol Addiction Effects: Study's Risk's

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