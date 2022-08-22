《香港01》中學AI及大數據講座　專家分享運用技術提升讀者體驗

人工智能（AI）、機器學習等技術現時日趨普及，學生亦有需要認識相關知識和用途。《香港01》作為香港主要網媒，一直有運用相關技術進行分析，為讀者提供更佳體驗，並於早前（8月10日）為為庇理羅士女子中學舉辦「AI及大數據講座」，由高級產品總監潘子河向學生講解傳媒如何應用科技。



《香港01》到校為庇理羅士女子中學中四生舉辦媒體及資訊素養講座。（張浩維攝）

潘子河表示，現時每日有大量讀者透過手機應用程式或網站瀏覽《香港01》內容和使用服務，當中涉及大量用戶行為數據，因此收集數據後會先整理數據，然後按不同需要作機器學習，最後輸出由人工智能按需要作預測，支援編輯和商業等不同範疇部門。

他舉例，《香港01》透過機器學習分析不同讀者閱讀習慣，然後運用人工智能技術設立「內容推薦系統」，將推薦文章和手機推送個人化，為讀者提供更佳閱讀體驗。

《香港01》到校為庇理羅士女子中學中四生舉辦媒體及資訊素養講座。（張浩維攝）

除此以外，潘子河稱亦會透過機器學習為內部推出自動化工具，以加快工作流程、節省人力和減少出錯。例如「香港中文錯字甄別」系統，有助減少文章錯別字，節省校對時間和人手。

最後他鼓勵有興趣學習數據科學及相關技術的同學，可於日常生活中嘗試利用數據模型預測協助決策，例如舉辦聖誕舞會透過問卷收集參加者的資料，用作日後預測參加人數預定場地。

教育局近年於中小學推動媒體素養教育，在學習架構中提出3大類別的素養教育，包括有效及符合道德地運用資訊、一般的資訊素養能力及資訊世界。而資訊世界的其中一個範疇就是運用資訊科技處理資訊、建立內容及於分享資訊時先作反思，與上述提到的傳媒科技有不少相關的地方。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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