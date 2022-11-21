STEAM教育｜3D立體打印技術高速發展　成STEAM教育重要技術

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【教育科技】現時3D立體打印技術日趨成熟，不少學校亦引入作為STEAM教學課題之一，到底現時3D打印技術發展情況為何？香港學界如何以3D打印作教學用途？以下為你一一拆解！

3D打印發展歷史 / 現況

近年3D打印熱潮興起，市場有顯著的增長趨勢，亦成為一種新興的智能生產工業。由小至一個零件、一個塑膠玩具，大至一座建築物，3D打印技術日漸活躍於各種產業中，全球3D打印市場於2022年將會突破220億美元。

可能你會問，為什麼3D打印技術會逐漸普及化？主要的最大成因是3D打印技術改變了傳統的生產模式，在應用領域中越來越多，3D打印技術正進入生活的每一個層面，未來隨着工業革命4.0，以及現時政策的支持，和創新科技日趨發展，3D打印產業將會繼續增長，以及突破。

MakeOmnia公司行政總裁袁碧琦小姐表示，3D打印又名為立體積層製造，是透過不同材料，包括塑膠，尼龍，金屬粉，以及木質等等，通過加熱原材料，及逐層列印的方式，製作成為不同的立體。於生產過程之中大大滿足了客戶的客製化需求，以及減低生產成本，於工業領域上有重要的影響力。對比傳統的工業模式，需要經過各個步驟，包括SOP、模具設計、道具及工具設計，而運用3D打印技術，就可以把上述環節全部繞過，只是需要進行設計，就能夠把產品生產出來。設想一下，如果想要一台風扇，現在只需要以低價格在網絡上購買風扇的設計檔案，然後可以利用3D打印機把它打印出來，整個工序簡單化，而且令存倉，物流等的費用減少，整體生產模式改變，由傳統以產量去決定銷售量，今天轉變成低生產成本而有合客戶心意的商品。

（MakeOmnia提供）

3D打印在教育上的應用潛力

從3D打印技術由研發至今，已經有30多年歷史，世界各地的3D打印技術及市場在這10年間逐步走向成熟，令到社會及市場越來越察覺到3D打印技術能夠帶來的益處。於現今的科技教育中，3D打印是非常重要的一個板塊，香港的教育制度以及政策越來越重視創新科技及教育，由於要配合未來的發展，香港在推動STEM（科學，科技工程及數學）中，3D打印及應用已經成為其中一項重要的技術，從小學生至高中都可以接觸此技術，在香港各大院校中，早在10多年前，已引入3D打印，主要應用是與工程學系有關，但是要讓新世代及早追上未來發展的步伐，需要將3D打印的科技提早融入小學至初中的課程，隨着3D打印科技高速發展，能夠掌握及運用3D打印技術之學生，於未來的職業發展享有絕對的競爭優勢，不少學校都已經把3D打印技術引入，無論在課堂上學習3D打印繪圖，去到操作3D打印機等，可見3D打印已經開始於教育市場中冒起。

要幫助現時3D打印於教育科技市場中推行，除了政策配合外，足夠的STEM老師人才、教育科技和教案，都佔有重要的角色。

推廣3D打印科技勢在必行，但是對本地日校老師來說，使用3D打印科技對他們來說是一個非常嶄新的體驗，需要合適的科技及配套協助他們授課。 MakeOmnia行政總裁袁碧琦小姐

（MakeOmnia提供）

要能夠令學生成功建造屬於他們獨一無二的立體模型的確不容易，當中涉及很多軟件的使用，過程困難而且複雜，並不是所有年級都能夠使用。除了坊間的立體掃瞄外，現時還有軟件可以把平面圖自動轉為3D打印模型，即時把繁複的步驟簡化，設計和教學的時間也大大縮短。例如使用MakeOmnia所研發的軟件Draw23D，步驟非常簡單，直接使用平板電腦或智能手機拍照，再置入Draw23D的程式內，就可以建成一個立體模型，而且軟件更配合中小學課程，可製成不同的教案與教材。除了STEM課程之中，中文科也有教案能簡單運用3D打印技術，教師不需要準備大量教材，同學亦能在短時間之內學懂3D打印技術，輕鬆體驗學習。

3D打印的成本隨着時間將會下降，在日常生活應用亦日趨普及。於現今的教育市場中，3D打印的確是未來發展大趨勢，有助培育本地更多科技人才，為香港的創新科技提供更多可能性。

MakeOmnia公司簡介

袁碧琦是萬象創造公司行政總裁，大學時期創業的90後女生。公司創立於2015年，過去7年間專注於3D打印和提供STEM的教學方案，目標是讓3D打印能夠配合STEM教學，把3D打印進一步普及化。

（以上資訊由MakeOmnia公司提供）