STEAM教育｜Art tech成新元素　藝術作品添互動元素成趨勢

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】政府早前宣布於創科教育加入藝術元素，令到原本「STEM」教育變身成為「STEAM」教育。到底藝術與創科教育有何關係、科技和藝術可以如何結合？以下將透過簡介Art Tech的發展和香港的情況，助大家了解更多。

Art Tech發展歷史 / 現況

早期的 Art Tech 以霓虹燈（Neon Light）發展最為蓬勃。（瑞士畫室提供）

早期的 Art Tech 以霓虹燈（Neon Light）發展最為蓬勃。二十世紀初，霓虹燈為最耀眼的招牌廣告工具，設計師配以不同的顏色和燈管形狀創作。七十年代香港的彌敦道更是世界有名霓虹燈不夜天的繁華都市。

霓虹燈亦為藝術家創作的元素，上圖為 Olivia Steele 的「Cest la Vie」。（取自Google，由瑞士畫室提供）

霓虹燈亦為藝術家創作的元素。從 Mix Media 到 Electronic Art 以及 Installation Art 都會被採用。像圖中 Olivia Steele 作品「這就是人生」就利用了霓虹燈突出主題。

科技日益進步，能用在 Art Tech 的技術變得五花百門。例如數碼多媒體，無人機，AR/VR，元宇宙等等。產品設計師亦利用新科技投入開發 Art Tech 產品。

我們身邊就不少數碼產品能做 Art Tech，例如手機、平板等。只要用拍攝功能加上不同的 app 就可創作。現今的力 Art Tech 趨勢是互動，在作品的設計當中加入欣賞者的參與，繼而改變作品的形態。

日本有名的 teamLab 就利用投射創作不少 Art Tech 展覽。（由瑞士畫室提供）

日本有名的 teamLab 就利用投射創作不少 Art Tech 展覽。像圖中照片，參觀者畫出不同的海详動物再加入投影之中。無疑 Art Tech 提昇了藝術讓大眾參與。

Art Tech在香港應用情況

香港政府近年全力推動 Art Tech，不管在創科及教育都投入不少資源提升競爭力，商界亦研發這方面的產品。

設計師 Stephan Lam。（由瑞士畫室提供）

例如設計師 Stephan Lam 就設計了一個畫板音箱 VisualSonic。畫扳本身可接收藍牙播出音樂，畫家可直接在電子畫板上繪畫油畫。而且另有 AR app 讓作品加上動態，可利用手機或平板觀看。

Adora Lam。（由瑞士畫室提供）

Adora Lam 就採用了 VisualSonic 繪畫出凡高作品 Café Terrace at Night，繼而加了 AR 讓畫上的行人走動亦配上聲效。這件作品更在今年的電腦通訊節展覽，大家可用以下連結看到作品（https://drive.google.com/drive/folders/1hM5zu0BZgdtEbTyF9TGiXY54ux49QDWv?usp=sharing）

在坊間亦有不少 Art Tech 的展覽，例如現正西九進行的「尋找足印．莫內」沉浸體驗展，剛結束的「華嚴十方」展覽，明年西九舉辦的「藝創明天」Digital Odyssey，以及多個 M+ 及故宮的展品。

Abstract Art。（由瑞士畫室提供）

Art Tech在教育應用潛力

為了讓學生從小培養，教育局亦大力推廣 Art Tech，包括在STEM元素中加入藝術元素（Art）成為STEAM。如何在 STEM 課程加入 Art 的元素，瑞士畫室的 Gilbert 有以下見解。

現今學生對匯報演講的需求很高，無論在學科或職場上都很重要。特別在互聯網年代，學生不只要口才了得，更要懂得數碼匯報的技能，而 Art Tech 正是這範疇的重要一環。 瑞士畫室 Gilbert

學生透過學習剪輯照片及影片、數碼設計、AR/VR技巧等多種技能，從而提升匯報的技能。課程中有技巧培訓，更配合不同科技元素從小值入創意的概念。

瑞士畫室活動內容 / 流程 / 重點

這次 HK01 Bootcamp 將安排一個別開生面的工作坊。除教授 iPad AR 技術，更教導學生欣賞及創作抽象畫。

對很多人來說抽象藝術很陌生，瑞士畫室將以生動方式簡單認識這怪物。學生透過簡單互動的學習方式了解抽象畫的解密模式。更有機會現場創作一幅個人特色的抽象畫。

「Yellow-Red-Blue」by Wassily Kandinsky。（由瑞士畫室提供）

Yellow-Red-Blue by Wassily Kandinsky

1. 學生首先了解如何欣賞抽象畫

2. 教導學生自創畫作

3. iPad 以 AR 造出特效

4. 加入音樂配合内容（如足夠時間）

瑞士畫室

瑞士畫室從事藝術教育17年，分店更遍佈香港島、九龍及新界。這幾年更發展數碼藝術及多媒體 STEAM presentation 技巧課程，提供駐校培訓。

（以上資料由瑞士畫室提供）