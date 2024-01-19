宏信書院IB直資一條龍　助你探索志向　盡展潛能　培育未來領袖

培育學生具備主動探究精神從而成為具國際視野的未來領袖，是IB國際文憑課程的一大特點，該課程亦因此受到不少家長的關注。而位於新界元朗的基督教香港信義會宏信書院是全港唯一一所提供由小學至高中12年IB課程的直資一條龍學校，並在高中設IB和DSE雙軌制，配合不同的升學出路及學生的未來發展。



「雙軌課程」 迎接不同出路

IB課程以培養廿一世紀學生所需特質為目標，建立IB學習者培養目標（IB Learner Profile）中的十大特質，包括：懂得反思、會與人溝通、勇於探究、有原則、視野開闊、富同理心、均衡發展、有思考力、知識豐富及具冒險精神。學生在初中階段修讀IB，透過探究式學習，能對事情有較透徹的理解，並將所學知識應用於生活上，同時培育學生具備良好的學習態度、能力，提升語文水平，因此升上高中後，不論選讀IB或DSE、修讀哪些科目，將來選擇怎樣的出路，宏信書院的學生都一樣能應付自如。

國際聯繫 拓闊眼界與視野

宏信書院積極與不同地區的學校及機構建立聯繫，去年就有來自新加坡的中學到訪學校與高中生一同上課並與學生代表進行討論與分享；來自荷蘭拉德堡德大學的教授暨歐洲高能力協會（European Council for High Ability）主席 Prof. Lianne HOOGEVEEN參觀課堂，並為學校教師舉辦教育工作坊；來自非洲的WATOTO兒童合唱團到校進行文化交流。同時，俄羅斯的IB國際學校亦為宏信書院的學生透過連線授課，教授數學及科學。

新加坡的中學到訪學校與高中生一同上課並與學生代表進行討論與分享。

來自荷蘭拉德堡德大學的HOOGEVEEN教授為教師舉辦教育工作坊。

另外，宏信書院每兩年都會舉辦「全球視覺教室」（Global Classroom)的活動，目的是為了能讓中學生走出學校，認識世界之大。學生不單可以親身學習不同知識以及感受不同國家的文化、風土民情，亦能透過從事社區服務, 實現IB項目中以創造到行動，再以行動貢獻社區，繼而豐富自身學習體驗，拓展國際視野。宏信書院於今年3月亦會舉辦「全球視覺教室」，計劃安排學生到訪世界多個地方進行學習, 其中包括：俄羅斯西伯利亞薩哈共和國首都雅庫次克的薩哈青年科學院，製作全港學校首個真實人造衛星；到訪位於美國佛羅里達州的美國太空總署，參與為期五天的太空營；到泰國海岸觀賞海龜，學習海洋生態及保育；以及到日本親身體會當地的國技：柔道、弓道、劍道及相撲等。

學生將於明年三月出發前往俄羅斯，參與製作全港學校首個真實人造衛星。

生涯規劃 助學生探索志向

宏信書院重視學生的生涯規劃，每年會騰空一星期的上課時間，舉行為期一週的「生涯規劃週」（Career Fest），學校會向學生派發問卷讓他們了解自己的個人專長、興趣及特質，以便安排最適合學生的活動。除了請來大學講師和教授為學生舉辦大學本科體驗課外（課題覆蓋醫學、社會科學、商業、環境學等），亦會安排學生參觀香港的大學，如香港大學的醫學院、香港科技大學的工程學院、香港理工大學的時裝及紡織學院等；學生亦有機會到訪企業参觀，如屈臣氏集團、PCCW、利記集團、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會等。學校更會邀請不同業界的傑出人仕為學生分享他們的成功故事，如律師、企業CEO、金融主管、工程師，亦會設立展板及攤位，讓學生可與多間企業的管理層直接對話。亦有工作坊，指導學生撰寫履歷表。

宏信書院亦積極將生涯規劃的元素融入到常規課程當中，如初中的課程設計中融入了編程與AI元素；高中的生物科則與香港大學合作，讓學生透過研究病毒的蛋白質序列，以了解基因醫學及生物學。

每年一度的「生涯規劃週」，讓學生走進各大學學院、企業、體驗大學課堂，助學生探索升學及就業志向。

STEAM教育 啟發學生潛能

宏信書院致力推廣STEAM教育，以提高學生的批判性思維，創造力及解難能力，並通過整合和應用跨學科知識與技能去裝備學生。宏信書院亦鼓勵學生參與不同的全港及國際性賽事，從而挑戰自我、突破個人界限。我校學生於全港甚至全國性的航天相關的比賽項目中獲得驚人的成就，包括於「香港青少年航天創新大賽北斗項目」中獲得了總冠軍，在「第37屆全國青少年科技創新大賽」，更獲得了最高殊榮的「中國科協主席獎」，該得獎學生亦是唯一一位來自香港的得獎者。另外，在模擬聯合國比賽之中，宏信書院的學生囊括了共二十二個個人獎項，當中更有三位學生獲得提名代表大灣區，到英國劍橋大學參與國際模擬聯合國，與其他來自世界各地的學生一較高下。在剛過去的「2023香港—大灣區中學模擬聯合國教科文組織大會—–世界遺產」當中，亦榮獲了優秀代表團、最佳代表、最佳策略及最佳講者。足見宏信書院的學生在各個領域當中均能展現所長。

在模擬聯合國比賽之中，宏信書院的學生囊括了二十二個個人獎項，當中三位得獎學生代表大灣區，在去年九月到英國劍橋大學參與國際模擬聯合國比賽。

宏信書院致力助學生從探索志向，到實踐所學；達到衝破界限，盡展潛能。

宏信書院七年級（中一）入學申請 (2024/25學年)

申請日期：即日起至2024年2月23日（星期五）

網上入學報名表：http://admissions.luac.edu.hk

(資料及相片由客戶提供)