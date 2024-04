在世界地球日前夕(4月22日),Apple發佈了《2024年環境進度報告》,展示了自2015年以來在減少溫室氣體排放方面所取得的重大進展。根據報告,Apple已經成功將其溫室氣體排放總量減少超過55%,這是朝著2030年實現整體價值鏈碳中和目標邁出的重要一步。



為了實現這一里程碑,Apple在多個領域進行了創新和努力。在潔淨能源方面,Apple供應商潔淨能源計劃目前支援全球逾16.5吉瓦的可再生能源,並與供應商合作提高能源效率,去年節省了超過20億千瓦時的電力。在物料方面,Apple致力於採用循環再造和可再生物料製造產品,例如在電池中使用更多來自循環再造資源的鈷和鋰,以及在多個產品中採用100%循環再造銅。

Apple也在包裝設計上不斷創新,努力減少塑膠使用。去年推出的Apple Watch系列和Apple Vision Pro首次採用100%纖維物料製成包裝盒,整體而言,去年Apple產品的包裝中只有3%採用塑膠。此外,Apple還與學術機構合作,研究先進纖維物料作為塑膠替代品的可能性。

除了在自身運營中推動變革,Apple還與社區組織合作,支持受氣候變化影響最嚴重的群體。通過資助環境教育、户外活動、雨水收集系統和滴灌工具等項目,Apple鼓勵社區採用更可持續的生活和農業方式。

在數據中心,Apple安裝了可重用空氣過濾器,避免了大量廢棄物產生,並顯著降低了能源消耗。這一創新正迅速成為整個行業的標準。同時,Apple也在電子產品回收領域不斷創新,開發新技術來提高拆解和回收效率,並與全球回收合作夥伴分享這些技術。

Apple對環境的承諾還體現在其建築物的設計上。目前,Apple在全球範圍內擁有逾100間獲得Leadership in Energy and Environmental Design(LEED)或Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)認證的零售店、辦公室和數據中心,並正在開發更多綠色建築空間。

為了應對目前難以避免的剩餘碳排放,Apple投資於優質的自然碳匯項目,如通過Restore Fund投資可持續林業和再生農業。Apple還與供應商合作,擴大這一基金的規模和影響力。

Apple也通過各種計劃和活動,鼓勵顧客和員工參與到環保行動中來。去年,Apple通過以舊換新等計劃,讓1,280萬部裝置和配件重獲新生。在世界地球日期間,Apple還推出限量版Apple Watch獎章、舉辦環保主題的Today at Apple活動和攝影工作坊,以及與社會正義倡議者合作推出教育挑戰,號召大家以創意行動守護地球環境。

Apple 讓用家能了解氣候變化與其他環境議題採取有意義的行動,以及嚮應世界地球日。Apple Watch 用戶只要在 4 月 22 日,完成任何為時至少 30 分鐘的體能訓練,即可獲限量版獎章。亦可於全球指定 Apple Store 參加由環保領䄂與富有遠見的組織主持的 Today at Apple 活動。Apple Retail 亦將於全球所有零售店舉辦名為《Photograph Earth Like a Pro》的 Pop-Up Studio,示範 iPhone 15 上的微距攝影等功能。

「Create a Better World Through Environmental Justice」的「Challenge for Change」課程為任何人士提供不同的討論。