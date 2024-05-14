泰國旅遊必備App 2024｜按摩預約/叫車/交通路線/景點住宿推薦｜泰國是香港人的渡假旅遊聖地，想要玩得開心，當然要預先找好景點、交通路線等等啦。今次為大家介紹5個泰國旅遊必備的5個App，讓大家在泰國可以有個愉快假期。



不少人都會喜歡到泰國渡假旅遊，出外旅遊當然少不了做定功課，找景點、交通路線等等，今次為大家介紹5個泰國旅遊必備的5個App，讓大家在泰國可以有個愉快假期。

清萊白廟（Instagram@dararound29）

👇👇即睇泰國旅遊必備的5個App👇👇

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1.Grab

Grab是東南亞地區受歡迎的叫車服務app之一，泰國地區也很多人使用。在Grab中可以輕鬆叫的士、電單車或私家車，並追蹤司機的位置。提供安全、方便的叫車體驗，支援多種支付方式，另外更可以叫外賣。iOS/Android

2.Bolt

Bolt是另一個受歡迎的叫車服務app，在泰國提供快速、可靠的交通解決方案。類似於Grab，不過價格稍比Grab低。同樣可以叫的士、摩托車或私人車輛，並提供即時路線導航和價格估算。iOS/Android

3.Amazing Thailand

Amazing Thailand是泰國旅遊局推出的官方旅遊app，提供了關於泰國各地景點、活動和旅遊資訊。可以在app中尋找景點、查看旅遊推薦，並獲取有關交通、住宿和美食的實用資訊。iOS/Android

4.Explore Bangkok BTS & MRT map

Explore Bangkok BTS & MRT map提供曼谷BTS和MRT的詳細地圖和導航功能。用戶可以輕鬆查找車站位置、路線規劃和即時列車資訊。另外亦提供車站詳細信息和附近景點，幫助遊客規劃路線。iOS/Android

5.Gowabi

Gowabai是一個泰國的線上預約平台，可以預約不同種類的服務，包括美容、按摩、餐廳預訂等，亦可以輕鬆搜索附近的商家和服務，並查看預約空檔，選擇合適的時間和日期預約。平台上包含了詳細的商家資訊，包括地址、營業時間、價格和評價， 可以參考做出最佳選擇。iOS/Android