【教學】免費下載 芝加哥藝術博物館 過萬張名畫 方法

芝加哥藝術博物館近日就開放部分典藏讓大家免費下載，部分作品更加開放使用權限可以作商業用途，想扮偽文青，在自己 Facebook 鋪鋪藝術作品，又發現自己其實唔太文青不知從何入手？以下就更大家分享。

芝加哥藝術博物館今次在官方網頁開放典藏，讓大家下載，當中包括了不少的名畫，好像梵高的《自畫像》、《在亞爾的臥室》，莫內的《睡蓮池上的拱橋》等藝術界的重要作品。當中部分畫作除提供高清下載之外，更開放 CC0 Public Domain Designation 權限，讓大家可以跟隨 CC0 協定用於商業用途上面。

進入芝加哥藝術博物館的桌面版官方網頁，大家可以按右上角的「The Collection」進入作品列表。（截圖）

芝加哥藝術博物館手機版網頁操作（按圖放大）

大家在進入芝加哥藝術博物館的官方網頁（https://www.artic.edu）之後，先關閉彈出視窗（如有），在桌面版可以直接進入右上角的「The Collection」，在手機版畫面則先按右下角的「Menu」，在彈出目錄中就會找到「The Collection」>「Artworks」。

進入「The Collection」之後，可以瀏覽芝加哥藝術博物館的典藏。（截圖）

利用「Filters」功能，可以更容易找到想要的名畫。（截圖）

大家除可以使用關鍵字（畫家、作品名稱）去搜尋之外，對藝術有研究的朋友，亦可以根據分類，從「印象派」、「波普藝術」、「神話」、「超現實主義」等多個分類去搜尋作品。另外，大家亦可以使用版面中的「Filters」功能，按年份、地點、作家等多種條件，去尋找想要的作品。

只有右下角顯示下載圖示的作品，才可以下載高清版本。（截圖）

並非所有作品都開放權限，留意只有左下角標明「 CC0 Public Domain Designation」的才可以作商業用途。（截圖）

不過大家注意，並非所有典藏作品都提供高清下載，另外，只有在畫作左下角標明「 CC0 Public Domain Designation」權限的作品，才可以作商業用途，否則都須要向相關版權持有人洽商使用權限。而作了各式畫作之外，大家亦可以在芝加哥藝術博物館的典藏中，找到雕塑、陶瓷等藝術品的相片，對於學習藝術的朋友來說，這個網頁肯定對比偽文青朋友來說更有實用價值。