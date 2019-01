CES 2019未開幕先興奮　Apple巨型廣告寸 Google、Amazon私隱問題

CES 2019 將會在美國時間 1 月 8 日起在美國拉斯維加斯舉行,向來不參與這項盛事的 Apple,今年卻罕有地豎立大型廣告,大賣 iPhone 對私隱的保障,似乎是有心揶揄視 CES 為主場的 Google 及 Amazon。

根據 TheVerge 報道,Apple 的大型廣告以標語:「What happens on your iPhone, stays on your iPhone」,除借美國本土俚語:「What happens in Vegas stays in Vegas」的含意去開玩笑之外,亦可以配合 CES 的主辦城市拉斯維加斯,去突顯廣告意有所指。

Apple 的大型廣告以 iPhone X 系機背,配以「What happens on your iPhone, stays on your iPhone」標語及 Apple 的私隱網頁連結。(TheVerge)

紙醉金迷的拉斯維加斯以賭業及各類成人服務聞名於世,不少準備結婚的男女都會趁結婚前到拉斯維加斯進行告別單身派對,不時出現賭大咗、飲大咗甚至玩大咗而弄出各種情況。一夜賭城玩大咗,大家都習慣將賭城發生的事拋諸腦後,所以才有「What happens in Vegas stays in Vegas」這句說話出現。

Apple 黑底白字的廣告,跟 Google 白底黑字的「Hey Google」廣告似有打對檯之意。(TheVerge)

至於 Apple 借這句俚語創作的標語「What happens on your iPhone, stays on your iPhone」,除了標榜 iPhone 不會將用戶個人私隱出賣給「合作伙伴」、政府部門,甚至 Apple 自己之外,這個廣告以黑底白字為主調,正好跟 Google 在會場白底黑字的 Google Assistant 廣告「Hey Google」相映成趣,似乎明顯有諷刺後者的意圖。CES 近年成為 Amazon 及 Google 兩大巨頭的競技場所,不過兩大廠商在用戶個人私隱的保障都做得不甚理想。其中 Amazon 的 Alexa 曾經錯誤將用戶談話錄音,再發送結其他毫不相干的用戶;而 Google 除了本身是以用戶個人數據度身訂造廣告謀利之外,Android 陣營亦有不少不太守規矩的廠商,利用系統的漏洞,收集用戶個人資料。

Apple 的廣告位於當眼位置,參與 CES 2019 的客人及附近主要酒店都清楚可見。(9to5Mac)

不過,雖然 Apple 的廣告以私隱揶揄競爭對手,TheVerge 亦點名批評 Apple 在中國市場向政府審查就範,將用戶資訊交到跟政府有密切關係的企業手上;另外,早幾年不少荷里活巨星私密照流出的「The Fappening」事件,業內人士亦普遍相信是 iCloud 的漏洞所引起的。TheVerge 認為,Apple 與其以廣告諷刺對手的私隱保障不足,倒不如先將自己對用戶私隱的保護完善再作批評。