[CES 2019] Sony 360 Reality Audio　小型器材重現 3D 現場音樂

Sony 360 Reality Audio 是廠商在 CES 2019 中發布的新技術，在錄音時準確記錄不同樂器及聲音的位置，再在小型的器材上以 3D 音場，準確重現各種聲音來源，令用戶可以享受有如現場音樂演奏的空間感及臨場感。

Sony 360 Reality Audio 技術，是一種以家居音響器材（例如一對揚聲器）或者耳機，重現音樂演奏現場，聲音及樂器源自不同距離、位置的技術。某程度上， 360 Reality Audio 相信跟早幾年興起的Binaural Audio 技術類似，後者一般以一對類似人類耳朵設計的儀器去錄音，令聲音重現錄音時的位置與距離。而 360 Reality Audio 除了可以在耳機上做到這個效果之外，亦可以利用揚聲器模擬聲音來源位置，做到 3D 音場的臨場感。

解構 Sony 360 Reality Audio 技術（按圖放大）

傳統的立體聲播放，錄製音樂時會將不同的樂器安排在不同的聲道上。（Sony）

Sony 已經跟 The Wombats、AJR、Good Charlotte 及 Kodaline 等音樂單位合作，錄製 360 Reality Audio 的現場錄音作品，而以上作品將會在 Deezer、nugs.net、Qobuz 及 TIDAL 等音樂平台上，供用戶下載或串流播放。