【CES2019】自駕Tesla撞「死」日租2千美元機械人　疑自編自演

Tesla自動駕駛搞出人命？大前日一架趕赴拉斯維加斯消費電子展（CES）會場的Tesla Model S，途經天堂路（Paradise Rd ）時不慎「掃」低了一位站出馬路的大會宣傳人員…或者算係不幸中之大幸，這位人員只是一台宣傳機械人Promobot。

Tesla自動駕駛交通意外又添一單，今次的「受害者」是一部日租2,000美元（約港幣15,600元）的人形宣傳用機器Promobot V4，AI和AI竟來了一次互相傷害。意外發生於周日晚上約7點，就在鄰近CES會場的Paradise Rd。據Promobot官方所指，一班工程師安排將宣傳用的Promobot運送至其展區。正當一眾機械人自行前往展區，其中一部卻從行人路走出去泊車位，於是就被一架啟用了自動駕駛模式的Tesla Model S撞倒。

大前日一架趕赴拉斯維加斯消費電子展（CES）會場的Tesla Model S，途經天堂路（Paradise Rd ）時不慎「掃」低了站出馬路的宣傳機械人Promobot。（Promobot）

Promobot的官方Youtube Channel上載影片所見，機械人被該輛Tesla絆倒，頭部往行人路方向傾墜橫卧，Promobot表示它已「嚴重損毀」，其頭、身、手部機械和活動平台都破壞了，不能再用來展示，似乎也難以維修，簡直是「再起不能」。

在車禍中「遇難」的機械人是Promobot V4。（Promorobot.com.au）

Promobot業務發展總監Oleg Kivokurtsev說這場意外令他們非常煩惱，表示「受害者」機械人係由費城遠道來到拉斯維加斯，現在卻不能參加CES也無法恢復運作。Kivokurtsev又稱會展開內部調查，找出機械人偏離航道、走出馬路的原因。

而肇事車輛Tesla Model S當時正啟用自動駕駛模式，司機George Caldera本人亦在車內。撞倒機械人後，該輛Tesla還向前行駛了50米才停低。Caldera憶述指當時大道上無車無人，所以便將座駕較成自動駕駛，沒想到路邊就殺出一個機械人。他原以為那是輛廉價汽車，「我好遺憾，那機械人的確很可愛，我向它的工程師深表歉意。」

Promobot表示該台被撞的V4已「嚴重損毀」，其頭、身、手部機械和活動平台都破壞了，不能再用來展示，似乎也難以維修。（Steven Smith via Promobot）

不過網民就覺得成場意外是Promobot自編自導自演的公關Show。事件確係疑點重重，有人懷疑為何Promobot會有拍到出事經過的影片（儘管Promobot聲明影片為Kevin Jenkinson所有），好像有人一早「捕定」在現場般。有眼利網民覺得Promobot的跌勢沒有呈現被車撞的衝力、很不自然，像等待Tesla駕至時便倒下；而且機械人倒卧後，路邊棕櫚樹出現類似繩索的物體（留意播放時間0:06），事前計劃好將機械人拉倒的可能性不少。有思疑的朋友，不妨自己睇片研究下。