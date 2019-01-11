小米 Cepheus　下一代旗艦神秘現身 Geekbench 評測

【小米 Cepheus 跑分 / Benchmark】有開發者在 Geekbench 資料庫中找到全新小米 Cepheus 的跑分成績，鑑於手機採用 Snapdragon 855 處理器，故相信小米 9 即將正式登場。 （文：黎生）

小米剛剛讓紅米品牌獨立，並發布獨立後首部手機後，坊間便在 Geekbench 的資料庫中發現全新小米 Cepheus 的跑分表現，手機單核表現為 3,524，而多核則為 11,260，頗有全新旗艦級手機的風采；而當中的多核心評分更有著媲美 iPhone XS 的表現，效能不俗。

小米 Cepheus 出現在 Geekbench 的資料庫。

手機採用旗艦級配置，故預計手機為小米 9。

小米 Cepheus 如無意外應為小米 9（圖為小米 8 Pro），實際推出時間等尚未公布。（區慶威攝）

事實上小米 Cepheus 的名字早已曝光，早前於 XDA 論壇上便有用家發現相關名字，並且可以找到 Cepheus 將會搭配 4,800 萬像素相機及屏下指紋技術，規格及配置均達到旗艦級水平，故預計小米 Cepheus 亦即小米 9 ，讓人相當期待。



目前預計小米 9 將採用 Qualcomm Snapdragon 855 旗艦級處理器、6GB RAM、Android 9 系統等，但推出日期尚未公布。



來源：Geekbench

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