Apple 贏電池降頻官司　勝訴關鍵：原告手機型號太舊！

2018 年 Apple 爆出特定型號的 iPhone 會因應電池老化程度而減低運作速度，後來 Apple 承認責任並推出超平價更換電池計劃。事件不但令 Apple 聲譽受損，而且更間接影響到新 iPhone XS 系列的銷量，但事件未完，目前世界各地皆有消費者就著此事將 Apple 告上法庭。 但不要以為 Apple 在此事上就完全沒有還擊之力，日前在英國法庭審議的其中一宗同類官司，Apple 就被判勝訴，而且論據還相當「有力」。

一名英國 iPhone 用戶在 2018 年 7 月向當地法院提出訴訟，指 Apple 方面對消費者作出詐編，並要求賠償他包括精神傷害以內的 15 項損失。

Apple 方面的法律代表指原告人的理據「太過籠統」（這個情況在類似的大型訴訟中時有出現，皆因大量原告興訟的目的都是「跟大隊」拿取利益回報），認為對方沒有提出足夠的證據去證明自己的 iPhone 因為電池老化而被降低表現。



而全個判決的關鍵點在於，今次原告拿出來呈堂的「證物」、即他日常使用中的 iPhone，型號分別為 iPhone 5、5c 以及 5s － 心水清的各位都知道，這幾部手機可不包括在 Apple 承認有作降頻措施的 iPhone（iPhone 7 或以後的新型號）當中。 結果，這位原告就因為「手機太舊」這一個理由被法院駁回訴訟、輸掉官司了。

然而，就像我們之前所言，Apple 目前仍然在世界各地面對同類的官司，並不是每宗的理據也會像今次這宗一樣荒謬無理，究竟 Apple 最終可以打贏多少次？