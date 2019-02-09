Samsung S Pen 新專利　解控筆變光學變焦鏡頭

Samsung Galaxy Note 系列的 S Pen 功能將可能進一步進化，未來或許有機會在 S Pen 上半部加入相機模組，讓用家可以直接利用 S Pen 進行拍攝。（文：黎生）

Samsung 於 2018 年為 Note 9 的 S Pen 加入藍牙模組，令 S Pen 可以與手機互動，遙控手機播放音樂及拍攝，功能實用。最近美國專利局更批准一項 Samsung S Pen 的新專利設計，顯示 Samsung 原來有意在 S Pen 中加入相機功能，進一步強化 S Pen，或許這設計可讓 Samsung 在全屏手機市場殺出一條新血路。

設有光學變焦相機功能的 S Pen，然可以收藏在 Galaxy Note 系列之內。

據 Patently Mobile 引述的專利設計圖，可以看到 Samsung S Pen 上半部為相機模組，而且由於 S Pen 有一定長度，更讓 S Pen 相機備有光學變焦功能，實用性相當高。但是市場預計 S Pen 相機的設計難度相當高，首先感光元件尺吋將會相當細小，嚴重影響相片質素。其次， S Pen 亦面對體積小巧，如何提供足夠電量驅動相機拍攝的問題。其三，即使能拍攝相片，但如何從 S Pen 的 ROM 傳輸相片至手機儲存，亦有一定難度。

S Pen 的上半部或有機會備有可變焦的的相機模組。

雖然 S Pen 相機的概念新穎及實用性高，但相信 Samsung 不太可能在 Galaxy Note 10 登場時推出相關功能。



來源：PatentlyMobile

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