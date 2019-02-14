ZTE 中興 Nubia α 柔性屏幕手機　MWC 2019 推出

ZTE 中興 Nubia α 柔性屏幕手機，如無意外將於 MWC 2019 上正式展出；坊間預測手機將採用穿戴式設計，外型特別。（文：黎生）

ZTE 中興旗下的 Nubia 剛剛宣布在 MWC 2019 期間推出新產品，為全球用戶帶來全新柔性屏幕手機。有鑑於 Nubia 曾於 IFA 2018 中展示了未來將會量產的穿戴式智能手機 Nubia α 工程機，故坊間預計 Nubia 將會正式推出 Nubia α，讓用戶將手機佩戴於手腕之上。

Nubia 曾於 IFA2018 中展出採用柔性屏幕的穿戴式智能手機 Nubia α 工程機。

Nubia 以「Flex Your Life」為主題，預告將會推出全新柔性屏幕產品。

Nubia α 預計將會採用 Android 系統，並且備有相機拍攝、運動監測、接電話、播音樂等必備功能。至於手機其他的硬件規格及運算效能，暫時就未有消息流出，但由於受到手機的體積所限，預計功能及規格可能與早前重生的 Palm Phone 相似。



無論消息是否屬實，只要等到 2 月 25 日的 MWC 2019 大會就可一清二楚。



來源：MyDrivers

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