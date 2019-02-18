Samsung 推出　全新 Galaxy Watch Active 及 Galaxy Fit 系列

Samsung 剛剛更新 Galaxy Wearable App，率先宣布 Galaxy Watch Active、Galaxy Fit 及 Gear Buds 即將登場，預告 UNPACKED 2019 將會有大量新品推出。（文：黎生）

Samsung UNPACKED 2019 發布會即將舉行，除了帶來 Samsung Galaxy S10 系列手機及 Gear Buds 真無綫耳機外，還會同步推出 Galaxy Watch Active 及 Galaxy Fit 穿戴式智能裝置，讓發布會將會有大量新產品登場。

《Galaxy Wearable》更新後，就看可以看到三款新產品的連綫介面。

由於 Galaxy S10 系列備有逆向無綫充電功能，預計兩款新錶將可透過 S10 充電。

從剛剛更新的《Galaxy Wearable》中，可以找到三項新產品，除了已曝光的真無綫耳機 Gear Buds 外，還有全新的 Galaxy Watch Active 及 Galaxy Fit 系列。不過有關兩款穿戴式裝置的資料甚少，目前只知道 Galaxy Watch Active 尺吋達到 40mm，並備有兩種顏色錶身可供選擇；另外 Galaxy Fit 系列將提供計步器等基本運算監測數據。



至於現有的 Samsung 穿戴式裝置，則未知是否將會停產。



來源：The Verge