Motorola 確定推出摺屏手機　經典 RAZR 有望復活

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Motorola 的摺屏手機終於確定將會於稍後時間推出，讓坊間有關 MOTOROLA RAZR 將會以摺屏手機的外型重生的傳聞，更為可信，讓人十分期待。（文：黎生）

早前坊間曾流出有關 Motorola RAZR 摺屏手機的設計圖，指 Motorola 將會以功能手機時大受歡迎的 RAZR 手機為外型藍本，再於手機內配上摺屏，讓經典手機重新呈現。而最近 Motorola 終於承認將會推出摺屏手機，並預計將於 8 月正式發布，讓這傳聞添上一定可信性。

Motorola RAZR 或將以摺疊屏幕形式重新登場。（Sarang Sheth for Yanko Design）

若 Motorola 真如傳言推出 Motorola RAZR 全屏摺機，那手機雖然是內摺款式，但將有可能成為首款使用水平對摺設計的摺屏手機。有別於 Huawei Mate X 及 Samsung Galaxy Fold 的垂真對摺設計，RAZR 手機傳統設計為上下對開式的摺疊，令手機的摺疊方向需要作出改變。

Motorola RAZR 摺屏手機摺合後，將備有副屏，方便用家使用。（Sarang Sheth for Yanko Design）

坊間早前就曾流出有關 Motorola RAZR 摺屏手機的專利設計。（WIPO）

據 Motorola 聲稱目前廠商正致力研究如何增加塑料 OLED 摺屏的耐用度，確保手機能滿足用家的實際需要。若 Motorola 真的以 RAZR 外形推出摺屏手機，將極有可能是坊間目前最輕薄的摺屏手機，令人十分期待。

來源：InterestingEngineering

Tim Cook 指 Apple 前景非常樂觀　創新產品將會令人大嚇一跳
FB Messenger隱藏Dark Mode？秘技立即變黑！簡單4步啟用夜間模式
Galaxy S10 機身破壞測試　指紋掃描爆芒即失效
vivo iQOO 電競手機發布　配 S855 加機側按鍵
小米將夥拍 Light　開發多鏡頭手機挑戰 Nokia
小米黑鯊 CEO：其他手機廠都不會做電競手機！
Huawei P30 Pro 真機曝光、確認雙排四鏡設計
Samsung S10 系列預訂有著數　csl. 零機價贈品攻略
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。