Motorola 確定推出摺屏手機　經典 RAZR 有望復活

Motorola 的摺屏手機終於確定將會於稍後時間推出，讓坊間有關 MOTOROLA RAZR 將會以摺屏手機的外型重生的傳聞，更為可信，讓人十分期待。（文：黎生）

早前坊間曾流出有關 Motorola RAZR 摺屏手機的設計圖，指 Motorola 將會以功能手機時大受歡迎的 RAZR 手機為外型藍本，再於手機內配上摺屏，讓經典手機重新呈現。而最近 Motorola 終於承認將會推出摺屏手機，並預計將於 8 月正式發布，讓這傳聞添上一定可信性。

Motorola RAZR 或將以摺疊屏幕形式重新登場。（Sarang Sheth for Yanko Design）

若 Motorola 真如傳言推出 Motorola RAZR 全屏摺機，那手機雖然是內摺款式，但將有可能成為首款使用水平對摺設計的摺屏手機。有別於 Huawei Mate X 及 Samsung Galaxy Fold 的垂真對摺設計，RAZR 手機傳統設計為上下對開式的摺疊，令手機的摺疊方向需要作出改變。

Motorola RAZR 摺屏手機摺合後，將備有副屏，方便用家使用。（Sarang Sheth for Yanko Design）

坊間早前就曾流出有關 Motorola RAZR 摺屏手機的專利設計。（WIPO）

據 Motorola 聲稱目前廠商正致力研究如何增加塑料 OLED 摺屏的耐用度，確保手機能滿足用家的實際需要。若 Motorola 真的以 RAZR 外形推出摺屏手機，將極有可能是坊間目前最輕薄的摺屏手機，令人十分期待。



來源：InterestingEngineering