Samsung S10 SmarTone 淨機免分期攻略　預訂有著數

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Samsung S10 plus、S10 及 S10e 在 SmarTone 有部分免供的分期優惠及淨機價減免，適合一次過預算不多的朋友。

在 SmarTone 購買 Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e，雖然未有零機價月費選項，不過網絡商就為簽約 24 個月的朋友，提供分期免供的優惠，由 3 個月、6 個月到 9 個月免供不等，現有客戶亦有淨機購買優惠價，適合不想作太多承諾的用戶。

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SmarTone 出 S10 系列雖然無零機價優惠，但就有一系列機價分期免供部分期數優惠，變相減了機價。（SmarTone）

SmarTone 的 Samsung S10 系列並不設零機價優惠，但不論是月費 $158、$228、$298 或者 $438 的超貼心個人計劃都可以用指定信用卡作 24 個月免息分期，其中選用 $158 及 $228 月費可享用 3 個月免供款優惠；$298 及 $438 月費，則可以享用 6 個月免供款優惠。

以 Samsung S10+（8GB RAM + 128GB ROM）計算，SmarTone 的分期供款為每月 $291，若果使用 $298 月費簽約 24 個月，再加每月 $18 的來電管家及網絡攻擊防護組合 及 $18 的隧道費，就可以獲得合約期內 6 期免供款優惠（由第 13 期起）。總機價 $291 x 18 個月 = $5,238，比官方定價 $6,998 便宜了 $1,760，而用戶合約期內就可以享用每月 6GB + 6GB 本地數據及 2.5GB 大灣區數據用量。

SmarTone 超貼心優惠計劃詳情（按圖放大）

用戶亦可以選用 SmarTone 的超貼心全家享計劃，$558 月費起 + $18 隧道費簽約 24 個月，就可以享用 9 期免供款優惠，以 Samsung S10+（8GB RAM + 128GB ROM）為例，機價就等於 $291 x 15 個月 = $4,365。而 $558 月費就提供合約期內 10GB + 10GB 可以供 4 張 SIM 卡分享的本地數據，1.5GB 主卡使用的大灣區數據，及主卡使用的 24 個月免費來電管家及網絡攻擊防護組合。

現有客戶淨機優惠（按圖放大）

SmarTone 為所有月費計劃提供半價或免費的防護組合，及免費的升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」保障，主打安心用機。另外現有客戶亦可以用優惠價 $4,998 購買 S10e（原價 $5,298），優惠價 $5,598 及 $7,398 購買 S10（原價 $5,998 及 $7,998），以及優惠價 $6,498、$8,198 及 $10,898 購買 S10+（原價 $6,998 、$8,998 及 $11,998）。另外，購買 512GB 或以上的 S10 系列，可以獲得 Galaxy Buds 作為贈品，而購買 S10 及 S10+，亦可以獲得 LED 銀河背蓋作為贈品。

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u

*優惠受條款及細則約束

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