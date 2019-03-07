Samsung S10 plus系列3HK、csl、數碼通、中移動出機月費優惠攻略

Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 即將正式推出，到底在網絡商出機有咩著數？出機有什麼優惠？月費貴定平？有什麼贈品？記者綜合 3HK、csl.、SmarTone 及中移動香港四大網絡商，為大家搜羅 Samsung S10 系列出機優惠。

Samsung Galaxy S10 plus 及 S10 系列將於日後正式推出，準備在網絡商出機的朋友，一定最關心各大網絡商的出機優惠，以下就是包括 3HK、csl.、SmarTone 及中移動香港四大網絡商，出 Samsung S10 系列的優惠比較。

Samsung Galaxy S10 plus 系列即將推出，記者為大家搜羅 3HK、csl.、SmarTone 及中移動香港四大網絡商出機著數。（Samsung）

Samsung S10 零機價低月費之選：3HK

若果想使用零機價再加上每月最低月費出機，記者建議大家選擇 3HK，除了因為 3HK 可以在 $298 月費就可以選擇 Samsung S10e 的零機價之外，另外就算選擇以 $298 月費簽將出機 S10、S10+，在 3HK 一樣可以獲得 Galaxy Buds 全無線耳機 + LED 銀河背蓋的原廠配件套裝作為贈品。

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Samsung Galaxy S10 系列發布會睇多啲（按圖放大）

Samsung S10 出機回贈最重手：csl.

若果不介意一開始零機價大量預繳出機 Samsung S10，亦不介意每個月月費比較貴，不過希望回贈可以比較多，csl. 就是最好的選擇。記者建議選用 csl. 的 $548 計劃包 12GB 數據簽約 24 個月，選用 $39 或以上指定增值服務 + $18 隧道費，預繳 $5,998 就可以零機價帶走 S10+（8GB RAM + 128GB ROM）。機價將會分 24 個月回贈，csl. 更會提供額外 $1,440 的回贈，總回贈金額為 $7,438，分 24 個月每月回贈約為 $309。

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Samsung S10 平月費減價出機：中移動香港

在中移動香港出 S10 系列，暫時只有一個 $188/20GB 本地數據的買機優惠，簽約 24 個月，就可以用優惠價 $4,098 購買 Samsung Galaxy S10e（原價 $5,298）、$4,598 購買 Samsung S10 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本（原價 $5,998）及 $5,498 購買 Samsung S10+ 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本（原價 $6,998）。

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Samsung S10 一次過付出最少出機：SmarTone

在 SmarTone 購買 Samsung S10，雖然同樣未有零機價優惠，不過就可以用指定信用卡作分期付款，而且更會因應月費計劃，提供包括 3 個月、6 個月及 9 個月的免供優惠，變相減機價之餘，第一次出機可以付出最少。另外 SmarTone 更設有家庭 plan 出 S10，每月 20GB 數據全家分享，最適合家中有數據用量比較低的老人家的家庭使用。

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Samsung Galaxy S10 系列發布會花絮（按圖放大）

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*優惠受條款及細則約束