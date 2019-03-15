Samsung 外翻摺屏手機　鉸位設計專利曝光

Samsung 除了擁有向內摺屏技術，推出 Galaxy Fold 外，近日坊間亦流出了有關 Samsung 外翻摺屏手機鉸位專利圖，顯示 Samsung 或會推出外摺屏技術的全新摺疊手機。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 正式發布，成功改寫近年手機外型設計一式一樣的情況，為市場帶來驚喜。早前更有傳聞指 Samsung 除了擁有內摺屏技術以推出 Galaxy Fold 外，還著手開發外翻摺屏及上下垂直摺屏的摺疊手機。近日，坊間便流出了有關 Samsung 外翻摺屏鉸位技術的專利圖，足可證明 Samsung 確實有意推出外翻摺屏手機。

雖然專利圖中沒有到任何有關外翻摺屏手機的設計，但卻可以看到 Samsung 如何處理外翻摺屏鉸位的想法。Samsung 特意在中央的鉸位上加入 Slider Lock 設計，確保在展開屏幕時的角度合適，以減低過度屏曲的情況，設計頗為用心；若從這思路猜測，Samsung 外翻摺屏手機更可能可以保持於任一特定角度，並分別在兩邊屏幕上同時顯示內容，相當實用。



即使有關 Samsung 外翻摺屏手機專利設計開始曝光，但因 Galaxy Fold 尚未正式開賣，故坊間預計 Samsung 的外翻摺屏手機最快也要等到 2020 年才會正式曝光。



來源：LetsGoDigital