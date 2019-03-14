Samsung Galaxy S10/S10+ 網民分享開孔屏Wallpaper（附下載）

Samsung Galaxy S10/S10+最特別不止屏下指紋功能，其全屏幕設計都深得不少用家歡迎，只是右上角的鏡頭位置「開孔位」有點擬眼。外國高登之稱的Reddit討論區，就有不少網民自製，適用於Samsung Galaxy S10/S10e/S10+的wallpaper任用家下載，有一些設計更非常爆笑！

Samsung Galaxy S10/S10+正式推出不久，暫時用家反應都相當正面，影相質素、性能都相當不錯，只是對屏幕右上方的鏡頭打孔位置感覺有點擬眼。而外國高登／連登之稱的Reddit討論區，就有不少S10/S10+的用家，分享製作手機開孔屏專用的wallpaper，例如黑色背景、甚至將鏡頭孔「融入」圖中，十分爆笑。記者就為大家精選一堆網民製作的、適合S10/S10e的單鏡開孔以及S10+雙鏡開孔的wallpaper，大家快快下載。

Samsung Galaxy S10/S10單鏡頭用Wallpaper

（按下圖放大及下載）

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Samsung Galaxy S10+雙鏡頭用Wallpaper

（按下圖放大及下載）

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來源：Reddit

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