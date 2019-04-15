首批Samsung Galaxy Fold 摺芒機出貨量少、誓掀全球炒風！？

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Samsung Galaxy Fold 即將在美國以及全球多個市場開賣，近日其官方訂購頁面已曝光，而且被指首批 Galaxy Fold 可能只有極少，大有可能出現供不應求的情況、掀起「摺機」炒風。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 必然是近期最備受注目的機款，而且美國更會率先開售。除了早前公開接受用家登記外，近日坊間更發現了 Galaxy Fold 的官方訂購頁面，讓用家率先看到手機的出機狀況外，更透露 Samsung Galaxy Fold 首批機款可能只有 9,000 部。

於官方訂購頁面中，可以看到 Galaxy Fold 售價為 USD1,980 外，還要求用戶與 AT&T 或 T-Mobile 以月費 USD82.5 簽約 24 個月才能出機。另外，於 T-Mobile 出機目前只可以選擇標準顏色，而 AT&T 則可以選擇 Samsung 獨家的鮮豔顏色。

另外，坊間解讀網站的程式碼後，更發現 AT&T 及 T-Mobile 的出機數量上限分別為 4,500

另外，有人解讀網站的程式碼後，更發現兩間電訊商 AT&T 及 T-Mobile 的出機數量上限分別為 4,500，意味首批 Galaxy Fold 於美國上市的數量合共只有 9,000 部。在「物以罕為貴」的原則下，相信 Galaxy Fold 入手難度頗高，亦極有機會出現炒風。

資料來源：PhoneArena、Samsung

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