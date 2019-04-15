首批Samsung Galaxy Fold 摺芒機出貨量少、誓掀全球炒風！？

Samsung Galaxy Fold 即將在美國以及全球多個市場開賣，近日其官方訂購頁面已曝光，而且被指首批 Galaxy Fold 可能只有極少，大有可能出現供不應求的情況、掀起「摺機」炒風。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 必然是近期最備受注目的機款，而且美國更會率先開售。除了早前公開接受用家登記外，近日坊間更發現了 Galaxy Fold 的官方訂購頁面，讓用家率先看到手機的出機狀況外，更透露 Samsung Galaxy Fold 首批機款可能只有 9,000 部。

於官方訂購頁面中，可以看到 Galaxy Fold 售價為 USD1,980 外，還要求用戶與 AT&T 或 T-Mobile 以月費 USD82.5 簽約 24 個月才能出機。另外，於 T-Mobile 出機目前只可以選擇標準顏色，而 AT&T 則可以選擇 Samsung 獨家的鮮豔顏色。

另外，坊間解讀網站的程式碼後，更發現 AT&T 及 T-Mobile 的出機數量上限分別為 4,500

另外，有人解讀網站的程式碼後，更發現兩間電訊商 AT&T 及 T-Mobile 的出機數量上限分別為 4,500，意味首批 Galaxy Fold 於美國上市的數量合共只有 9,000 部。在「物以罕為貴」的原則下，相信 Galaxy Fold 入手難度頗高，亦極有機會出現炒風。

資料來源：PhoneArena、Samsung