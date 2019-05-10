【IO 2019】Google Maps AR 導航實機試：重度路痴適用

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在眾多 Google 服務當中，在香港最多人用的相信都要數 Google Maps 了，而 Google 方面也不斷為這個地圖服務推出新功能，最新的當然就要數結合手機鏡頭影像與地圖導航功能於一身的 AR Navigation、虛擬實景導航。

今次我們就取得了可以支援此功能的新「親生仔」手機 Pixel 3a，當然要把握機會試一試啦！

自從數年前 Google 自行開發了 ARCore 作為 Android 手機專用的技術之後，Android 的 AR 功能就有飛躍進步，表現一點也不輸 iPhone 的 ARKit，不過 Google Maps 的 AR 導航功能仍然處於實驗階段，故在 Google I/O 上正式發表之後，就只開放予幾部 Pixel 手機率先試用，而幾日前正式發表的 Pixel 3a 就是其中一部。

使用 Google Maps AR 導航的過程，其實與一般的導航差不多，只不過在需要看路面的時侯，舉機就可以看見「更多」影像（按圖放大看詳細）：

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稍為試用後，筆者認為此 AR 導航新功能，主要提供了一個 3D 視角，讓用戶不需要費神找尋地圖上的路標或對照物來確定 Google Maps 提供的路線正確。AR 導航針對的用戶群，明顯就是連平面地圖路線都未能看懂、缺乏方向感的重度路痴用戶，平時會看地圖的用戶，此功能於他而言其實用途不大。

在試用過程中可以看出 Google Maps 的 AR 導航功能在技術上已經相當成熟，能夠考慮行人安全而加入鎖屏措施也是一個貼心之舉，只是每次舉機都要重新掃描景物一次讓人覺得有點費時。

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