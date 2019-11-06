iPhone私隱保安再度加強　蘋果指Safari防追蹤、地圖絕不紀錄行蹤

香港近來發生一連串社會事件，令香港人對個人私隱更為重視。尤其怕手機內資料、行蹤及紀錄被外洩。而Apple今年更新個人私隱頁面，可以看到在多方面深化了保護私隱的項目，由iPhone的Safari、地圖、Siri及錢包等，在私隱方面明顯作更加詳細解說，以及用家對不同Apps的存取權更有「自主」。

所有個人資料、私隱等，都只會儲存在iPhone之內，不會上傳至Apple。（林勇攝）

Safari 防追蹤免被監察

早前曾誤傳Safari可能會將用家的瀏覽資料足跡會上傳至Google甚至「送中」，隨後Apple很快便澄清，所有過濾「釣魚網站」的資料只會在自己的手機內進行，絕不會將資料上傳至其他第三方server。

另外，今次更新亦重點提及其實Safari內擁有「智能防追蹤」功能，因為部份網站或會容許數據公司收集及監督用家的活動，令上網時將合適的廣告推送。而Safari內置了「智能防追蹤」，會透過Machine Learning技術，去防止這些對用家追蹤。

地圖App定位不記錄用家資料

Apple Maps app不會連繫用家的Apple ID外，Apple不會保留用家的行蹤。如個人化功能：紀錄泊車位置、曾搜尋的關鍵字等，都只會在用家的手機上進行及紀錄，而且每次更新隨機識別碼連繫，不會洩露用家身份。

相片資料不會意外流出

相片app會直接在iPhone內，同樣利用machine learning來處理及整理用家的相片，如辨識樣貌及地點，全都不會上傳至雲端處理。Apple、甚至第三方都不會看到用家的相片資料。

訊息點對點加密

近年通訊軟件大都已經加入點對點加密，用家互傳iMessage訊息，就只會雙方知道，Apple並不能讀取得到。

Siri不會記錄用家是誰

早前曾經爆出Siri可能會將用家的對話錄音然後送去第三方分析，用來作改善Siri之用。後來Apple已經可讓用家設定是否上傳Siri對話資料，但或許用家還有一點擔心。Apple今次強調，其實使用Siri時並不需要用家login Apple ID，因此在使用時亦不會紀錄下使用者的身份，而要處理的資料亦都只會在iPhone內進行，理論上Siri只會知道用家所需，而不知道用家是誰。

更安全的Apple Pay

雖然早前曾爆出Apple Card被盜用的新聞，但一直以來Apple Pay仍然是非常可靠的電子錢包，因為信用卡的號碼不單會隱藏，就連購買的物品、支付金額等都不會儲存及出售給第三方披露。另外，Apple更不會保存可追蹤用家身份的資料，而每張信用卡都只會產生一條獨立的帳戶號碼以資識別。

更新的Apple私隱資訊網頁（點圖放大查看）

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自行私隱設定

如每一個App使用手機不同權限，要存取用家不同之資料前，都會問用家會否批准使用，就好像最近不少用家都會發現原來很多Apps原來都會使用「藍牙」功能來定位。私隱設定都可以自行在手機內進行設定。

用家可作私隱設定（點下圖放大）