iOS 14新封測隱藏功能　掃描QR Code即經Apple Pay過數似足支付寶

Apple今日發布iOS 14第2個開發人員beta版，系統當然有改動。當中電子錢包應用程式被發現隱藏功能，讓用家掃描QR Code再以Apple Pay付款。

外媒9to5Mac自iOS 14代碼中的參考資料發現，Apple正開發新方法，令用戶可以使用iPhone相機鏡頭掃描QR Code或傳統Barcode，經Apple Pay付款進行購買。

iOS 14 Beta 2版代碼揭露iPhone相機鏡頭掃描QR Code或傳統Barcode、經Apple Pay付款的電子商貿功能。（9to5Mac）

此功能隱藏於iOS 14 beta 2版，仍然未起作用，暫時只有一張示意圖片（見上圖），顯示其運作方式。用家只要iPhone相機鏡頭對準QR Code或傳統Barcode，即可用Apple Pay註冊的信用卡或付款卡支付賬單和其他費用。

相反，用家把iPhone置於掃描儀器前，螢幕顯示Wallet App生成的QR Code，也能進行類似的電子交易（按：可能用來收錢）。此功能讓iPhone能夠跟一些第三方App進行某種形式的互動，尤其是跟公共系統API上找到的代碼互動。

Apple沒有WWDC2020上討論此功能，iOS 14開發人員beta第1版也沒有提供此功能，相信還未完成開發，亦不知何時推出。

資料來源：9to5Mac

點都好，Apple產品AR化似乎是大勢所趨，可能依賴QR Code掃描來發揮互動效果。早前iOS 14內部版本代碼流出，當中隱藏新AR商務App「Gobi」。前TechCrunch編輯Josh Constine在5月引述消息人士指這些iOS 14的新應用程式功能會在今年底發布。有推測認為「Gobi」App將讓用家在手機上使用AR體驗來獲取周圍環境的「AR限定」資訊。

例如身處Apple Store時，用家舉起iPhone或iPad用鏡頭掃描區域內找到的QR Code標籤，就能獲取相應的增強實境AR體驗，檢視AR物件以了解不同Apple產品的資訊，獲得報價並比較它們的功能。Apple亦傳出測試Gobi跟星巴克（Starbucks）合作的集成，也是QR Code。重溫相關報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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