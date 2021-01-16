【e-earphone Best Selling Ranking】e-earphone (e イヤホン)是日本一家極貝權威性的耳機店，花式溜冰選手羽生結弦也指定在此訂製耳機，它每年年尾公布的銷量Ranking，相當有參考價值。因為它分為「銷售額榜」及「銷售數量榜」後者會反映出不輪平與貴，全年最多人購買的熱賣機款！想不到2020年冠軍，是一對100蚊就可以買到的平價機！

原來冰王子羽生結弦😍😍是個音樂迷，家中收藏的耳機雖然不算超貴，但藏量相當多，更曾將收藏帶上電視節目公開。而他指定的耳機店就是e-earphone😍😍

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香港人點解要睇？榜內的商品大部分可在香港買到，個別亦可在淘寶及日本amazon訂購，直送香港！👇👇

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