撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-28 18:49

索尼 Sony SRS-RA5000 ／SRS-RA3000 新一代360度藍牙喇叭，樣子像隻鬚刨的它近日在香港發售。這款「鬚刨王」喇叭可以360度全方向播歌，成屋都聽到最佳音色（當然無法穿牆）、認真方便，更可軟件模擬出360 Reality Audio 環迴聲效，究竟能否取代Soundbar？成為環迴音響的入門產品？

（左起）Sony SRS-RA3000 及 Sony SRS-RA5000 （鍾世傑 攝）

早於1月初，Sony在CES2021家用數碼產品展期間於網上發表了SRS-RA3000以及SRS-RA5000兩款360度全方位藍牙喇叭，後者的外型極似電鬚刨，原來是一款全多新功能的360度全方人位藍牙+WiFi 無線喇叭！早前香港SONY安排了實機試玩，即睇介紹：

👇👇Sony SRS-RA5000 鬚刨王憑甚麼取代Soundbar？

教你認識360度喇叭4優點！👇👇

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👇👇Sony SRS-RA5000／RA3000 全面睇👇👇

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👇👇Sony SRS-RA5000效果如何？👇👇

Sony SRS-RA5000 360度藍牙喇叭試聽效果理想，它的音場擴闊，由天花至地板，好像聽現場演出一樣。真真正正的包圍聽眾，不是一件細細的喇叭大大聲叫，而是真的將音樂播到全屋，非常神奇！

它輕便易用，雖然要駁電線，但仍比Soundbar易搬，簡單設定就可以將一般樂曲、一條YouTube片模擬出有立體包圍感。

能否取代Soundbar？👇👇

暫時未！它不是專為駁大電視、播藍光碟睇電影用，環迴聲效果不及Soundbar，勝在不用對正喇叭、坐正「皇帝位」也有一定效果，對家居的要求很低。對睇戲要求高的人，仍建議買Soundbar，常玩多媒體，玩iPad多過開電視的人，360喇叭很適合你！如果你的家不算非常大，其實揀二千幾的RA3000都好夠用。

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