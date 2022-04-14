csl特賣場消費券優惠｜csl 將會在 4 月 15 日至 18 日舉行「復活節Bazaar消費賞」，限定 4 天可以到 csl 3間門市用低至半價入手特價產品，包括 10.9吋 iPad Air 4﹑PS5﹑iPhone SE 3等。



「限量激賞產品」

csl 今次推出兩個優惠，分別是 4 日限定的「限量激賞產品」和沒有限量的「消費券即減優惠」。「限量激賞產品」的減價產品相當有驚喜，10.9 吋 iPad Air 4 減約$3,000﹑德國寶纖巧型多功能抽濕機減 $1,000﹑iPhone SE 3 減 $830。

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Tap & Go 買 PS5 優惠

csl 旗艦店接受全部 4 種消費券電子支付方法，不過 Tap & Go 用戶更可用超抵價買 PS5 連Sony Xperia PRO-I（12GB+512GB）組合套裝，原價 $16,979，折扣後只需 $9,988。PS5 + Sony Xperia PRO-I 每日限量 60 個名額，4天合共 240 個名額可以購買，打算入手的話，可能看到這裡就要準備去排隊。

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搶購攻略

優惠活動在 csl 旺角、銅鑼灣旗艦店或 1O1O Center 尖沙咀旗艦店，三間門市舉行。「限量激賞產品」的減價產品都有限量名額，而部分貨品或只有其中一間門市有，因此要留意心水產品的限定名額有多少。在活動期間，每人只限選購一件產品，所以要想清楚搶購目標，到時隨機應變。而購買 iPhone 的話需要「爆盒」，即包裝會預先被打開和啟動後，才交給買家。

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實惠消費券優惠



實惠也推出消費券優惠，多款 $5,000 以下電視減價推出，包括 TCL 55'' 4K 電視減 $2,600﹑Samsung 43'' 4K 電視減 $1,180﹑Philips 43'' 4K 電視減 $1,000等。新登記會員第一次用「Pricerite實惠」App 消費，滿 $499 輸入優惠碼：「APP100」，再減$100。

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