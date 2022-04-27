母親節禮物優惠｜2022 年母親節即將於 5 月 8 日來臨，為了向媽媽們表達心意，當然要買份禮物哄她開心。剛好有消費券的資助，今年也多一個借口買份比較好的禮物給媽媽。

豐澤﹑友和﹑蘇寧都推出了母親節優惠，大量美容﹑家電﹑手機等產品以折扣價出售。



豐澤母親節禮物優惠

豐澤網店推出「Happy Mother's day」優惠，過百件精選產品最低以 34 折出售，包括 Fitbit SENSE 智能手錶減 $549﹑Panasonic 蒸焗爐減 $1,800﹑BOSCH 吸塵機減 $1,750等。如買牙齒護理產品滿 $500，更可輸入優惠碼 「MUM08」 即額外減 $50。

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友和母親節禮物優惠

由即日起至 5 月 8 日，只要在友和購買產品滿 $1,000，輸入優惠碼「Mama50」即減$50。友和網店值得留意的優惠產品，Dyson Supersonic HD08 風筒+Corrale HS03 直髮造型器組合套裝，減 $1,975。

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蘇寧母親節禮物優惠

由即日起至 5 月 8 日，蘇寧推出《母親節首選人氣禮物》優惠，門店優惠低至 6 折，網店優惠更低至 3 折。可在網店輸入優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿 $2,000 即減 $50。

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