電話騙案去年呃8億、5大手法大踢爆

雖然互聯網和智能電話皆是我們日常不可或缺的通訊工具，但其提供方便的同時，亦為不法之徒大開方便之門。根據警方反詐騙協調中心較早前公佈的資料，2021年在香港共錄得 1140 宗電話騙案，損失金額高達 8.1 億港元，而同類型騙案在今年並未有下跌跡象。



電話騙徒常假冒衛生署或執法人員

電話騙案近年在香港一直時有聽聞，騙徒往往在電話中以「公安」、「入境處職員」等身份自居，並指受害人牽涉在不同的事件當中，例如訛稱受害人已干犯內地法例，並將電話轉駁至訛稱為內地執法人員的同黨。為增加可信性騙徒會向受害人展示有其個人資料的拘捕令，然後指令受害人下載虛假的應用程式，並在程式輸入自己的網上銀行密碼，或者指示受害人登入虛假司法網站，然後輸入上述密碼，並訛稱作資產審查。此外，騙徒會以證明受害人清白為藉口，要求受害人提供其個人資料或要求受害人將款項轉到指定內地銀行帳戶。

電話騙徒往往會假扮不同公私營機構(官員／職員)，最終目的都是套取受害人的個人資料和騙財（圖 反詐騙協調中心）

而騙徒亦不斷更新劇本內容，最近就利用疫情假扮衞生署職員，以安排檢疫為名，或指受害人的身份被用作從事和疫情有關的非法活動，實質騙取市民的個人及網上銀行資料，受害人最終有可能因而遭受金錢損失。

反詐騙協調中心辦「防騙季」、踢爆 5 大常見行騙手法

為了加深市民了解相關騙徒手法和提防受騙，反詐騙協調中心於今年 5 月至 8 月再接再厲，舉辦題為「騙徒𠱁你落叠，財產一夜蒸發」的防騙季，並創作一系列騙徒角色、連續幾個月以不同主題進行反詐騙宣傳，而5月的主題為「電話騙案」，以騙徒角色「電騙之王」為主角，揭示電話騙案騙徒的詐騙手段和行騙伎倆。

除了5月登場的「電騙之王」外， 緊接的6 至 8 月，將有另外四位「騙盜行者」陸續登場，每位均代表不同類型的騙案👇👇👇

https://www.adcc.gov.hk/zh-hk/anti-deception-month.html

「騙愛玩家」：騙錢又騙感情

「假工祭師」：專欺騙求職者

「釣魚特工」：利用假短訊、假連結、假電郵去套取個人資料及戶口密碼