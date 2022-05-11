一田購物優惠日｜Dyson、4K TV等精選10件家電｜附優先場登記方法

一田購物優惠日2022精選10件必買家電、包括Dyson、Samsung 4K TV等｜一年兩度的一田購物優惠日於5月尾即將展開，今次亦會有大量平價家電、家品等產品讓大家到現場搶購。官方一如以往亦都會加設「優先場」，讓YATA會員預先登記後，可以提早入場搶購心儀物品。今次就為大家精選10件抵買家電、優先場登記方法及信用卡優惠。



一田購物優惠日2022即將於5月25日開始，全港多家分店同時提供不同優惠，尤其是家品、家電類更有不少低至1折的超抵產品以供搶購。而5月25日9am－12pm，更是YATA-fans App會員優先入場（需預先登記），想成功及早搶購平貨，就要快手登記搶先入場。

以往一田購物優惠日吸引不少人排長龍都要進場搶購抵買產品。（林勇攝）

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一田購物優惠日2022 詳情



百貨：5月25日至5月31日（優先場 5月25日 9am-12pm）

超市：5月25日至6月7日

編輯精選10件必買注目家電👇👇

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登記網頁：https://eticket.yata.hk/yata/#/landing

YATA-fans app登記優先場步驟👇👇

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一田購物優惠日2022 預告家電優惠👇👇

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