東鐵過海段｜港鐵東鐵線過海段由 5 月 15 日通車，連通紅磡以及金鐘兩站，往後東鐵線列車可以直接過海，乘客毋須再兜一個大圈往來新界與港島。



除了交通用時更少，相信有不少人都關心新增路段、車站的網速表現，事關其大部份站點位於地下，而中間的海底隧道段都有可能影響接收，故今日（5 月 16 日）《香港01》科技玩物記者就到訪東鐵線過海段沿途多站，分 4 個站點進行實地測速，兼比較各大電訊商的連線表現。

在所有新的鐵路基建當中，基本上所有電訊商都已經完成鋪網工程，故在不同測試站點，所有台都可以收到 5G 訊號，但最大的分別當然在於數據傳輸的速度（蔡浩騰 攝）

東鐵過海段實測 4 大電訊商 5G 網速

是次的實地測試，主要到訪東鐵過海段幾個人流較為密集的地點，並以 4 部相同配置、但分別插上不同電訊商 5G SIM 卡的 Samsung Galaxy S22 Ultra 運行《通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試》App，以獲得上載、下載以及網絡時延等數據，並找出表現最佳的電訊商。

第一站：紅磡站月台

第一站我們就先來到東鐵線舊有的終點站 － 紅磡站的月台進行測速，在這裡四大電訊商都一樣可以接收到 5G 訊號，但其中表現最佳的是 CSL，在下載速度上得到超越 450Mbps 的成績，至於其他三間電訊商的表現就較為參差，有兩間甚至未達 100Mbps、即連 4G 的理論速度都未能突破。

其他三間電訊商的表現就較為參差，有兩間甚至未達 100Mbps（蔡浩騰 攝）

第二站：東鐵過海段隧道

在紅磡站的測速之後，我們就啟程前往港島，而紅磡至會展兩站中間將會穿過海底隧道，雖然中間行車時間僅數分鐘，但我們當然也不會放過機會進行網速測試。在過海段隧道，由於列車高速行駛中，雖然全程訊號強度不減，但明顯地幾個台的網速都有所下調。

四個電訊商中，於隧道中表現最好的仍然是 CSL，下載速度可以達到 350Mbps 以上，至於其他電訊商，在隧道內的連線表現一樣有下跌的跡象，在上一站速度排行第二的電訊商，下載速度更跌至 200Mbps 以下，表現被其他對手追過。

在上一站速度排行第二的電訊商，下載速度更跌至 200Mbps 以下，表現被其他對手追過（蔡浩騰 攝）

第三站：會展站

來到港島區的新站、會展站，我們就分別於兩個不同地方進行測試，除了上到大堂位置進行測速，我們亦深入此站的最底一層、即往羅湖／落馬州方向的東鐵線月台進行測試，而四台當中，依然是以 CSL 的上網表現最佳。

在港鐵會展站大堂進行測速，CSL 的下載網速達到 630Mbps 以上（蔡浩騰 攝）

至於其他三台的表現則連 CSL 的一半都未有，最多亦只是 235Mbps（蔡浩騰 攝）

會展站除了是今次東鐵過海段的新增港鐵站，功能上更類似鐵路博物館，每個月台除了有資料介紹東鐵線的發展史，在最底一層甚至有在鑽挖沙中線時意外挖到的戰時炸彈展出，過海段一開即成為一眾遊客的重要「打卡位」。

此處有大量遊人排隊，與戰時炸彈展品合照留念，成為站內另一人流匯集的地方（蔡浩騰 攝）

眾所周知，人多網絡資源就會被分薄，自然也就影響網速，故我們亦在此處進行了速度測試，四台表現都相當穩定，甚至比起大堂位置的測速表現有進步。

表現最佳的仍然是 CSL，而其他三台的表現都不俗，至少在下載速度方面可以突破 100Mbps 的水平（蔡浩騰 攝）

第四站：金鐘站

最後一個測試位置就是東鐵線港島的新終點站，據了解，在網絡鋪設上各台的 5G 線路已經打通，四台的速度表現都不俗、可以得到 5G 網絡應有的速度。

四個電訊商在金鐘月台的下載速度，平均都可以達到 200Mbps 以上，但 CSL 直接突破 500Mbps 關口，算是輕取其他對手（蔡浩騰 攝）

CSL 贏在有獨家技術？

相信大家都發現，在以上的速度測試當中，CSL 都有著相當大的優勢，對比其他電訊商，CSL 網絡的下載速度在各個站點都能穩定地高出 1-2 倍。

針對這一點，記者就向 CSL 方面了解過，原來在東鐵過海段，CSL 就為 5G 網絡編配了專屬頻譜，讓 5G 的用戶不需要與 4G 用戶分享頻譜資源；在目前情況下，CSL 的 5G 用戶在東鐵過海段就尤如將汽車開上了獨立行駛的私家路，比其他電訊商有更暢通的體驗都實屬正常。