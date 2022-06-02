買iPhone優惠｜各大電器或電訊器，不少都會推出 iPhone 優惠，想用折扣價買到 iPhone，就要留意不時推出的優惠活動。以下將不斷更新市場上的 iPhone 優惠，包括折扣﹑送 AppleCare+ 或送贈品等，正打算入手 iPhone 的話，可參考以下優惠。



香港寬頻送AppleCare+

即日起至 6 月 30 日，在香港寬頻網站﹑專門店或 AT+ 門市購買任何iPhone淨機，即送AppleCare+（價值 $1,899）兩年 Apple 維修保養，名額 200 個。同時，用指定恒生信用卡在專門店或 AT+ 門市購買 iPhone 並參與 iPhone for Life 計劃，可用特低免息免手續費分期﹑送高達 $200 Cash Dollars 或 20,000 yuu 積分獎賞，以及再送：

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Apple EarPods配備Lightning接頭及20W USB-C電源轉換器（合共價值HK$298） 或Apple MagSafe充電器（價值HK$299）或

以5折加購AppleCare+



蘇寧iPhone優惠

蘇寧網店即日起舉行 Apple 快閃優惠，iPhone 13 Pro Max﹑Pro﹑13﹑mini﹑SE，最高 $300 折扣優惠。 蘇寧網店支援 3 款消費券支付：AlipayHK、WeChat Pay HK 及 Tap & Go。

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