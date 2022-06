買iPhone優惠|各大電器或電訊器,不少都會推出 iPhone 優惠,想用折扣價買到 iPhone,就要留意不時推出的優惠活動。以下將不斷更新市場上的 iPhone 優惠,包括折扣﹑送 AppleCare+ 或送贈品等,正打算入手 iPhone 的話,可參考以下優惠。



香港寬頻送AppleCare+

即日起至 6 月 30 日,在香港寬頻網站﹑專門店或 AT+ 門市購買任何iPhone淨機,即送AppleCare+(價值 $1,899)兩年 Apple 維修保養,名額 200 個。同時,用指定恒生信用卡在專門店或 AT+ 門市購買 iPhone 並參與 iPhone for Life 計劃,可用特低免息免手續費分期﹑送高達 $200 Cash Dollars 或 20,000 yuu 積分獎賞,以及再送:

Apple EarPods配備Lightning接頭及20W USB-C電源轉換器(合共價值HK$298) 或Apple MagSafe充電器(價值HK$299)或

以5折加購AppleCare+



蘇寧iPhone優惠

蘇寧網店即日起舉行 Apple 快閃優惠,iPhone 13 Pro Max﹑Pro﹑13﹑mini﹑SE,最高 $300 折扣優惠。 蘇寧網店支援 3 款消費券支付:AlipayHK、WeChat Pay HK 及 Tap & Go。

👇👇蘇寧網店iPhone優惠👇👇