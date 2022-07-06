PS5 7月抽籤｜PlayStation 5主機雖然仍然一機難求，不過明顯供貨量開始提高，市場上炒價亦開始回落，加上就到暑假，愈來愈多大作推出，機迷最佳時候入手吧。今次PlayStation以及Log-On搶先推出抽籤活動，而且不同套裝以供機迷選擇。



今次有多個PS5套餐以供玩家抽籤選購（林勇攝）

👇👇7月PS5抽籤詳情👇👇

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Log-On 7月PS5抽籤詳情



每位只可登記一次，今次抽籤有三個不同組合大家選擇

－PS5 主機 Horizon Forbidden West 套裝 + DualSense 無線控制器(午夜黑) 組合 (HK$ 4928)

－ PS5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合 (HK$ 4778)

－ PS5 數位版主機 + PULSE 3D 無線耳機組(午夜黑) 組合 (HK$ 3978)

登記時間： 7月6日中午12 時－ 7月7日中午12時

登記頁面：https://registration.logon.com.hk

結果公佈：只有中籤者會於 7 月 8 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。（預購時須以身份證號碼登記，並須於取貨時出示)

取貨日期： 7 月 26 日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取)

PlayStation HK 官方登記抽籤PS5



Sony亦公布了將於7月7日開始開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation 5抽籤系統」給香港的 PlayStation Plus會員參加，預計登記時間由7月7日中午12時至7月11日晚上12時。

登記連結：7月7日中午更新連結

今次如無意外，PlayStation HK將會推出與Horizon bundle的PS5版本。

今次數碼版PS5主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

AEON PlayStation 5 主機：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：待更新

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）