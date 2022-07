Elden Ring DLC 噬血代碼2公布?疑似Bandai2023年遊戲發布圖流出|昨日有一張關於Bandai在未來遊戲發布計劃的圖片在網上瘋傳,因為羅列了一堆玩家們都十分期待的Title,包括Elden Ring艾爾登法環的DLC、Aromored Core 裝甲核心 / 機戰傭兵的新作等。



Elden Ring艾爾登法環DLC、噬血代碼2、機戰傭兵新作

據該流出圖片記載,Elden Ring的DLC名為「Barbarians of the Badlands」,預定在「Q3 FY2023」推出;此外圖片還記有許多玩家們都熱烈期待的Title,如Aromored Core 裝甲核心 / 機戰傭兵的新作、應該是Tales of Arise的續作Tales of Ascension、Code Vein續集噬血代碼2、鐵拳8,以及多款龍珠遊戲等。

其他作品姑且不論,至少Elden Ring DLC是非常有機會實現的東西:按照From Software「魂系」遊戲慣例都會推出DLC;除了隻狼之外,Dark Souls 1、2、3以及Bloodborne血源詛咒都有DLC,推出時間和本篇相隔半年到一年不等。

網上流傳疑似Bandai未來遊戲發布計劃

而些魂系遊戲的DLC都是大型資料片而非外觀造型等小更新,有著新地圖、新劇情、新武器道具、新敵人及Boss戰以至全新系統(如Dark Souls 2和3的PVP鬥技場等)等豐富內容。加上Elden Ring廣闊的地圖中有許多仍未使用的地區、劇情上也還有很多可開發的空間,因而玩家們對於Elden Ring的DLC都是熱切期待。

關於Elden Ring DLC,最多人猜測的是6座神授塔中間圍起來、現時無法前往的海中心

其他在圖片中提到的都是玩家們十分期待的「等到頸都長」系列,如已多年沒有新作的機戰傭兵系列,以及在玩家中評價非常好的Little Nightmares等。

查找起來,這張圖最初於外國的留言版「4ch」中出現,發帖者表示是來自「勒索」(Ransom)的內容;而確實近日有黑客組織宣稱成功電子勒索了Bandai,因此有黑客獲得了Bandai未來的遊戲發布計劃亦是不稀奇。

流出圖片出處。https://boards.4channel.org/v/thread/605559837

有黑客組織聲稱成功電子勒索Bandai。https://twitter.com/vxunderground/status/1546479433405665280?s=20&t=3ViYsmOS13SxrBEKa2P0qw

但很可惜的是這張圖片為真實的可能性接近為零;首先「FY(財政年度)2023」指的是2022年4月1日至2023年3月31日;而Q1 FY2023亦即2022年4月至6月,但在圖片上記載將於這時段發布的Armored Core新作、或是Dragonball The Breakers七龍珠破界鬥士在7月的現在仍然沒有任何進一步消息,單就圖片內容已是不攻自破。

而更重要的一點是這張圖片連Bandai的名字都寫錯:Bandai遊戲的正式名稱是「Bandai Namco Entertainment Inc.」萬代南夢宮娛樂,並非圖片左上角的「Bandai Company Inc.」。

並不存在的Bandai Company Inc.

而圖片右下角的「Bandai Namco Group Corporation」亦不正確,Bandai集團的正式名稱是「Bandai Namco Holdings Inc.」萬代南夢宮控股,雖然網上不時會將其稱作Bandai Namco Group,但若是正式文件肯定會用回正式名字;現實中並不存在什「Bandai Namco Group Corporation」。

同樣並不存在的Bandai Namco Group Corporation

雖然Bandai方面暫時未有正式回應,但連公司的名字都寫錯的時候,這張圖片的可信性相信大家都明白了。不過不得不承認的是這張圖片代表了許多玩家的期望和景願,希望Bandai在接下來能夠滿足玩家的期待吧。

