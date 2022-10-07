網騙｜騙徒手法層出不窮、善用4大法寶避免財物／個人資料損失

網騙攻防｜智能手機的盛行，讓人們的生活變得無比方便，衣食住行只需一機在手就可辦妥，然而在便利背後卻是危機四伏。近年針對智能手機的黑客攻擊、網路／電話騙案有明顯上升的趨勢，騙徒的手段亦層出不窮，如果缺乏防禦意識及方法的話，輕則被盜取個人資料，重則導致財物損失。



網路釣魚詐騙、電話騙案猖獗

根據香港政府早前公開的數字，2022年上半年本港的詐騙案件數字的升幅達 41.7%，超過七成與網上騙案有關，當中就「網上購物騙案」、「投資騙案」及「電話騙案」錄得最大升幅，上升幅度為四成至約四倍；而與「投資騙案」及「電話騙案」有關的損失金額尤其龐大，分別超過七億元及四億元，情況令人關注。

2022 年 6 月最新騙案統計數字（圖 反詐騙協調中心）

「投資騙案」的主要手法一般是以虛假投資網站或應用程式誘騙受害人，讓他們自以為投資獲利而不斷加重投資注碼，最終未能提款而招致損失；而「電話騙案」主要手法仍然是經常聽聞的假冒衛生署／入境處／速遞公司為主，此類來電一般由未有登記姓名資料的太空卡發出，待用戶回撥電話後再引誘他們將錢過戶至騙徒戶口。

手機木馬、釣魚網站神出鬼沒

而除了本港主要的騙案，用手機上網的同時亦危機四伏，黑客會透過多種手段，包括在 Apps 中安裝後門／木馬，或是於對外提供的免費公用 Wi-Fi， 甚至在海外旅遊時，在餐廳或酒店使用的 Wi-Fi 中盜取用戶的手機操作資料，當中更可能包括了網上銀行的密碼等敏感個人資訊。

手機用戶同時亦需要提防網絡騙案中經常出現的釣魚手法，騙徒會利用「中獎」、「速遞丟失」、「產品大減價」等理由向用戶發送虛假的付款或網購頁面，引誘用戶輸入信用卡資料，再將資料盜取作非法用途，令受害人直接蒙受金錢損失。

早些時侯出現的 DHL 速遞網站詐騙，在網站商標、風格與 DHL 一樣的同時，外地版本的網站甚至加入了偽造的人工智能 ChatBot 作對答，讓整個詐騙更為真實（圖 Bleeping Computer）

4 大法寶輕鬆避開網騙風險

手機用戶隨時都有可能遇上不同的安全威脅，單是想像一下都叫人頭痛，雖然有足夠的安全意識，損失是有可能避免的。市面上也有不同防盜軟件針對著日新月異的網絡陷阱，以下 4 大防禦法寶就能提供一站式防護，可以輕鬆提升網絡安全系數。

如果你是1O1O的客戶，就更加幸福，不單只免費享用到1O1O網絡安全保障*(包括:Norton Mobile Security、SafetyNet 及 Call Filtering 來電過濾)，仲有1O1O 專員為你提供一對一協助，提供網絡安全諮詢服務，同埋教識你點樣安裝甚至使用網絡安全應用程式。

【1】Norton Mobile Security

Norton Mobile Security 是由 Norton 提供的專利手機保安軟件，透過網路情報系統，利用其機器學習來掃描 Apps，當識別到惡意程式、手機病毒或有潛在威脅的 Wi-Fi 連線時，Norton Mobile Security 會立即提醒用戶並進行攔截。

而除了被動式的防禦之外，Norton Mobile Security 亦會不時提醒用戶更新操作系統、登入密碼以及 FaceID 等資料，從而預防減少入侵威脅。

【2】Norton Secure VPN

Norton Secure VPN 在開啟後會為用戶提供銀行級的資訊加密，並協助保護私人資訊，例如密碼、銀行戶口和信用卡資料。

【3】SafetyNet

除了 Norton 提供的防護方案之外，1O1O 亦提供了 SafetyNet 網絡防護方案。SafetyNet 方案運用數據、分析、人工智能及機器學習，以智能方式保護用戶免受層出不窮的惡意軟件和釣魚網站攻擊，在攻擊發生時即時攔截並通知用戶。

【4】Call Filtering 來電過濾

1O1O 針對用戶每日遇到的廣告／詐騙來電滋擾（例如以「+852」字頭來電偽冒衞生署／入境處的詐騙電話），亦有為客戶提供簡易的來電過濾功能，此功能除了會參考來自流動網絡上的來電滋擾數據和在網上公開的垃圾來電、推銷來電名單之外，用戶亦可以自建攔截名單，控制自己可以收取的來電。

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*適用於指定1O1O 個人客戶。

^ Norton Secure VPN 須額外選用及簽訂指定承諾期。

受條款及細則約束，詳情請瀏覽https://bit.ly/3T1uuQZ或https://bit.ly/3SHRBAl了解更多。