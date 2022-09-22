電費｜每兩個月收到電費單，打開時的心情都非常忐忑，回想每日開的冷氣就擔心今期又要交多少錢電費。近日，台灣YouTuber「水電爸爸」分享，家中竟因為一粒螺絲，今電費暴升 3 倍。



「水電爸爸」分享，有一個 3 人家庭由一般約 3,000 台幣的電費，突然要交到 9,000 台幣，而且用電習慣也沒有改變，找來台電人員檢查電表亦沒有發現問題。後來找「水電爸爸」檢查，發現再來之前曾找水電工更換電燈和開關，該水電工把一粒螺絲「鎖在」新開關的電線上，導致一直通電，因而電費急升。

很多時，電費高昂都是超出預期的地方導致，美國自然資源保護委員會（NRDC）曾公布數據，列出家中 5 大「電力吸血鬼」（Energy vampires），原來一些家電就算沒有開機都會一直耗電，而且發現平均每年會消耗家庭用電總量的23％。

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另外，機電工程署網站有一個「能源計算機」的功能，可以找出不同家電﹑品牌﹑型號，再輸入使用的電力公司和平均每月使用，就可以計算出估計的每年費用。適合買新家電前，用來估計該產品每期帶來的電費是多少，被受突然收到震撼帳單。

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機電工程署能源計算機網站（按此進入）

電燈官網也列出各種電器估計所需的電費，如果大家收到電費單，對收費覺得不解，可以參考以下估算電費，可能有一些忽略了的電器，在不知不覺間一直耗電。

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資料來源：港燈﹑YouTube@水電爸爸