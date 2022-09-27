消費券到手，換冷氣換電腦，爽！但你有沒有想過，更換新電器竟會演變成電費飆升的災難？台灣一位女網民在fb發帖，表示原想節省電費而更換了全屋變頻冷氣機，誰知月尾一看電費單，電費竟不跌返升！要多付電費將近8成！她左思右想，最終竟發現「食電怪」並不是新冷氣！



元兇竟是新電腦｜24小時運作勁燒電

女網友將事發經過及最新的電費單截圖分享到facebook「爆怨公社」私人群組，對比去年夏天同月份的1099度電，竟增加了將近700度，達到耗電1,763度，需繳7000新台幣電費（$1,725港元）！她開始回想，究竟家中電器除了將定頻冷氣全數更換成變頻機，開機時間由8小時加至12小時，還有甚麼變化呢？她忽然就想通了！同期她還購買了一部新電腦，她以為電用在stand-by時耗電不多，就改變了用完馬上關機的習慣，由它24小時運作，相信電費飆升的元兇正是這台電腦、嬲到吐血！

👉iPhone 14換機四大族群｜這代最差機型苦主呻：電池垃圾想掉爆它

「你個腦壞左呀」疑中電腦病毒

不過網民就不太理解，一般電視機耗電量約為80w，電腦則要看硬件配置，大約在250w至400w左右。換算電腦每月耗電量，拿個平均數每小時耗電300w x 1日開24小時 × 30日 =3萬6000w，其實也不到400度電，而且這是全速運作中的消耗，事主的電腦很多時只是閒置，何解會燒700多度電？不少人留言笑說：「你一定是挖礦了！一般電腦開機也不會跑全速！」「如果配置高的話，玩大型遊戲會很耗電」「我家電腦一個月也燒300瓦，真扯」「舊電腦另計，新款電腦閒置時蠻省電的，不會24小時高耗能運轉，有可能是中毒幫黑客24小時挖礦了」「不可能，你那台是超級電腦？怕是中挖礦病毒了！」

👉iOS 16自定鎖機畫面+相片退地｜由淺入深學4招自製精美Wallpaper

由於事主最後並非更進，最終電腦是否有中毒，很難從細節上教各位如何避免中招；不過電腦一般都應該購買防毒軟件，別胡亂安裝程式，也別在不知名網站上隨意點擊連結。以下再提供8個電腦慳電Tips：

8個電腦慳電貼士



+ 4

8個電腦慳電Tips

1）開關機的過程其實很燒電，如預計暫停使用1小時以內，建議置於待機mode不用關機，相反如停用時間超過1小時，徹底關機會比較省電。

2）其實電腦顯示屏也燒電的，如果不使用時建議完全關上電源。

3）外接的USB hubs、mouse、外置HDD每一樣都需要用電，不使用的可以拔走。

4）有些電腦就算關機後，前置USB頭仍會繼續供電，別長時候駁手機充電。

5）手提電腦可以在系統中關上不使用的藍牙／WiFi連線，或直接開飛航模式。

6）留意打印機、喇叭等外置配件，不用時建議關上電源。

7）大家可能也準備去旅行了，極長時間不使用時，關機後應該拔走電源線。

8）如果不需要連接智能家電或CCTV系統，長時間出門時可以連Router都關閉。

👉iOS 16 截圖新功能｜網民力讚：學會後每天必須用、省步驟慳容量

👇👇最耗電閒置家電Top 5👇👇

+ 1

👉《今際之國2》山下智久全裸．美女雙腿間視角飛車．山崎賢人劇透