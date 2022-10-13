世界盃2022｜趕緊返屋企想睇波點算好？7大車站熱點5G速度比併

世界盃｜2022年年尾又是四年一度足球盛事、世界盃舉行之日，今屆賽事於卡塔爾舉行，開賽時間多為香港的晚上時份，不用捱夜睇波、對香港球迷算是相當友善，但在賽程表中有不少賽事都撞正香港人的下班時間。CSL 為了令大家可以順暢地欣賞到世界盃直播，已經特別加強了整個流動網絡。



未能趕回家觀賽就只能靠手上的智能手機上網看直播，是以一個穩定、高速的戶外網絡連線至關重要，早前我們就走訪了港、九、新界幾個出名人流多的車站位置，看看四大電訊商的 5G 網絡於這些地區的網速表現。

是次我們的測試地點，分別為港、九、新界各處在日常有不少人流，而在上下班時更會有多人排隊侯車之處，它們分別為：

－沙田站公共運輸交匯處

－尖沙咀碼頭巴士總站

－西區海底隧道（九龍入口）巴士站

－紅磡海底隧道（九龍入口）巴士站

－旺角東站公共運輸交匯處

－銅鑼灣怡和街巴士站

－金鐘道巴士站

走訪全港 7 大車站熱點比併 5G 網速

【1】沙田站對出巴士總站

沙田港鐵站對出的交通交匯處，擁有沙田市中心兩大巴士總站之一，另設有專綫小巴及非專營巴士上落客區，即使不是上下班時間都熙來攘往，不時有等侯巴士、小巴轉車的人流。

在此處四間電訊商的表現都相當不俗，全部都得到 200Mbps 或以上的下載速度，但可以留意一下 CSL 的下載速度就更突破至 350Mbps 以上👇👇👇

【2】尖沙咀碼頭巴士總站

位於天星碼頭對出的巴士總站，鄰近旅遊景點，同時周邊有大量甲級寫字樓，是尖沙咀區內最忙碌的區域之一。

一眾電訊商對天星碼頭的投入都相當多，全數的 5G 網絡下載速度都達到平均 500Mbps 以上，而四間當中又以 CSL 的網絡最優秀，一下就突破至接近 700Mbps 水平👇👇👇

【3】西區海底隧道收費廣場（九龍入口）巴士站

各海底隧道的收費廣場由於人流、車流都多，而且較為空曠，對於流動網絡的連接速度會有一定的挑戰，首先我們就來到了西隧的九龍入口，其對出的一排巴士總站在下班時間會較為「旺場」。

在此處除了電訊商 B 的訊號較弱、未能達到 100Mbps 水平，其他三間的表現不俗，而CSL 的下載速度更是電訊商 A 的 2 倍、電訊商 B 的 4 倍👇👇👇

【4】紅磡海底隧道收費廣場（九龍入口）巴士站

紅磡收費廣場由於地理位置接近大學，在上下班的人流會比西隧更為密集，但網絡基建方面對比西隧會更為優勝。

電訊商 C 來到紅隧口的表現就較弱，其他電訊商 A 及 B 兩間亦可以突破 100Mbps 水平，表現不俗，但明顯未及下載速度達 240Mbps 的 CSL 5G 網絡。👇👇👇

【5】旺角東站公共運輸交匯處

旺角東站對出之公共運輸交匯處與沙田站的交匯處於功能上相似，同樣有大量巴士總站以及小巴上落客站位，不過人潮就集中在上、下班時間才會出現。

四大電訊商在此處表現較為平均，電訊商 A、B、C 平均可得 150Mbps 的下載速度，而 CSL 則一舉超越了過 100Mbps 之多、下載速度達 250Mbps 以上👇👇👇

【6】銅鑼灣怡和街巴士站

銅鑼灣 SOGO 對出的一段、近怡和街前一整排巴士站，有多條過海隧道巴士路線都經過此處，下班時間的人龍相當誇張，悄一不慎隨時要在此處排上大半小時方能上車。

CSL 在此處的下載速度達到 350Mbps，再一次冠絕四間電訊商，而其他電訊商當中，電訊商 C 的表現就較弱，只有約 60Mbps，即不到 CSL 的五份之一👇👇👇

【7】金鐘道巴士站

位於金鐘中心主要幹道兩旁的巴士總站，有多條巴士線及小巴站，由於附近有大量甲級寫字樓、律師樓，上、下班時同樣人頭湧湧。

電訊商 C 的表現持續低迷，但 CSL 以及電訊商 B 的下載速度於此處就有不錯的表現，電訊商 B 可以獲得 365Mbps 的下載速度，而 CSL 則更強，差一點就可以達到 500Mbps了 👇👇👇

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