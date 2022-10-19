寶馬BMW都算是最早投入研發電動車車廠之一，早在2007年便已經展開電動車研究，包括2013年推出的i3、混能電跑車i8等，每一款都非常搶眼，深受車迷喜愛。隨後等了多年，早前推出大受歡迎的純電旗艦SUV iX、i4之後，就輪到今次記者試駕的SAV BMW iX3了。



BMW iX3雖然說是油改電的X3，可是無論內裝或配備都誠意十足。（林勇攝）

香港寶馬BMW iX3就只返一個版本，就是iX3 M Sport Edition，其實新車是由X3油改電版本，因此無論車身大細（4734 x 2138 x 1668cm）、軸距（2864cm）、內籠，就連軚盤、中控台、波棍等都幾乎同X3完全一樣。要找不同的地方，便是換上半封閉式既鬼面罩，一望便可以認出新車，仍然相當搶眼。當然車身仍然保持銳利剛勁的線條，BMW i系獨有藍色裝飾元素作點綴，配合雙腎形格柵上的BMW i標誌，彰顯其純電姿態氛圍。

車頭更配備了銳利窄長的主動轉向式LED頭燈 (Adaptive LED headlight），車尾寬闊且極具動感的造型，配以車尾後下擾流裝置以及型立體LED尾燈，盡顯個性。BMW iX3標準配備20吋M輕合金輪圈，不單有助全車風阻系數降低，同時營造出動感魅力。

👉 Benz EQE 350+試駕｜更前衛4門電動房車！比E-Class性價比更高

車尾廂基本都已經有多達510L容量，如將後座放下更可擴展至1560L。（林勇攝）

雖然新車同X3配備幾乎相同，但其實相當豪華，例如多功能真皮軚環、12.3吋中控台及電子儀錶板、Vernasca真皮運動座椅、手機無線充電、特大天窗、前後座恆溫冷氣等等，一入車便很有「寶馬」豪華感覺。另外iX3標準配備主動式懸掛系統 (Adaptive Suspension)，吸震筒會根據路面及駕駛情況而自動調節，提升懸掛系統適應不同路況，記者實駕時就感受到其支撐力十足，而且舒適與流暢動感之間取得平衡，無論高速轉彎、過膊時都頗穩定，這方面值得一讚。

👉Mercedes-Benz EQB七人電動車試駕｜歐式SUV 52.9萬值得入手嗎

（林勇攝）

新車內置73.83kWh電池容量、後輪驅動，官方指其續航力460km（WLTP），對應150kW直流快充，最快34分鐘就可以充滿8成電。如果使用11kW三相快充，就需要7.5小時就可以完成充電。可惜是新車是油改電的關係，因此只得單邊充電口，這就不夠方便。其他規格方面，iX3擁有286ps馬力、300Nm峰值扭力，加速力0-100km只需6.8秒（最高車速180km／h），跟很多同級對手相若。

👉Audi e-tron 50 quattro試駕｜70萬有找入門級SUV抵玩過電油車

多功能真皮軚環（林勇攝）

記者試駕iX3時就覺得新車的駕駛感非常出色，無論加速、轉彎等都非常出色，論同價位的電動車比較下，駕駛感可算是名列前茅的好。智能動力回收系統有四個模式選擇，包括高中低及主動模式（Adaptive），當設定中或低時放開油門感覺就比較像汽油車，記者就覺得非常好駕駛。不過新車軚盤竟然沒有撥片，如果要設定回收電力力度，就需要在中控台撳入設定才可，這樣就有小小不便。

👉Hyundai IONIQ 5電動車試駕｜科幻型格V2L超實用，但值不值得買？

後座算非常寬闊，180cm高的記者坐入後仍有不少空間。（林勇攝）

記者亦非常欣賞基本版就已經配備大部份非常實用的智慧駕駛輔助系統，包括車道轉換輔助、前方及車側防撞輔助系統、轉線及車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、盲點偵測警示、路口交通警示功能及城市防撞制動功能等。另外主動巡航輔助連跟車功能 (Active Cruise Control)，可協助車主偵測前方車輛位置及行車速度從而調節車速，可更安心掌握所有道路狀況。iX3對應亦都BMW Digital Key，車主可以透過MyBMW App代替實體車匙為汽車解鎖及啟動車輛，就算忘記帶車匙還可開車。

+ 3

iX3 M Sport Edition一換一賣$509,900，可另加$80,000元升級Impressive Package，包括投映Head-up Display、手勢操作、升級至16個Harman／Kardon單元音響系統、自動泊車系統等。

BMW iX3（林勇攝）

寶馬iX3雖然只可以說是X3的油改電版本，有些人覺得誠意不太夠，但記者就認為單以50萬就可以入手，比起電油或柴油版更平更抵買，而且以寶馬入門級電動SAV（SUV）而言性價比非常唔錯。亦都因為售價抵玩，記者所知今年的qouta亦已經訂爆，如果現在才落訂最快都要下年才交到車，有興趣的就要快出手了。

BMW iX3 規格

👉 電動車｜18區停車場充電站位置一覽 電動車主必備（2022年版）