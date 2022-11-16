藍牙耳機日漸微型化，機內的鋰電池體積自然也更加小，使用一、二年每天都要充電，鋰電的壽命就差不多到終點，你會發現耳機的電池很快就會耗盡，當中如AirPods耳機，設計時就沒有預計打開機身修理換零件，所以1隻耳機用了年半至兩年，就差不多要買新。



盡做！跟足8招延長藍牙耳機電池壽命

雖然這天總會來區，但跟著以下8個要點去使用AirPods，養成正確的使用習慣，真的可令AirPods的電池壽命延長、續航力提升。

第1招｜用完馬上放入充電盒



鋰電的壽命不是計充了幾多次，而是計由0%至100％的次數，另外如果令鋰電池達到「見紅」程度，一樣會縮短它的壽命。所以應習慣不使用耳機時就盡快收入充電盒，讓其電量保持飽滿；不要任它放在桌面，白白消耗電量，更容易掉失。

第1招｜用完馬上放入充電盒

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第2招｜減少充電盒頂蓋開關次數



有時手痕會將耳機充電拿在手像「玩火機」一樣將頂蓋又開又關。Apple提醒過用家，每次開蓋機盒都會啟動藍牙連接apple device，反覆開、閉充電盒頂蓋會加快電池消耗，這壞習慣要改了。

第2招｜減少充電盒頂蓋開關次數

第3招｜避免長時間使用單邊耳機



不少人都會選擇戴一邊耳機，原來會加快單邊耳機電力消耗，一邊耳機壞掉就等如全對報消了。如果真的要單邊戴，可以左右輪流用分擔消耗。另外，AirPods Pro跟很多藍牙耳機都有通透模式，不用脫耳機都能清楚聽到別人說話呢。

第3招｜避免長時間使用單邊耳機

第4招｜不要將耳機存放於高熱位置



高溫是電池大敵，長期在高於攝氏35度以上使用鋰電，會縮短其壽命。另外，駕駛時使用的藍牙耳機／AirPods也不建議存放在車頭儲物箱，否則會令耳機的電池加快毀掉。

第4招｜不要將耳機存放於高熱位置

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第5招｜調節聲量慳住用



這個是很想當然的貼士，開愈大聲消耗電力就更多，控制到合適的音量去聽歌睇戲，自然可以令耳機電池壽命延長。

第5招｜調節聲量慳住用

第6招｜AirPods最佳化電池充電



在設定畫面中揀選AirPods，將「最佳化電池充電」功能開啟，之後iPhone與AirPods會學習用戶充電習慣，當系統知你並沒在用手機，就會限制電池只充至80%，等你真正用機才將電池充滿至100% ，大大延長鋰電的壽命。

第6招｜AirPods最佳化電池充電

第7招｜避免電量低於20%「見紅」



上文都有提過，鋰電池電量低於20％，會對鋰電池造成永久性傷害，所以絕對不要等到「見紅」程度才去充電，當耳機電量在40－50%時就應該充電，避免電池老化。

第7招｜避免電量低於20%「見紅」

第8招｜AirPods電池校正｜重置／放電／充電



如果AirPods的電量真是如流水一樣很快就沒有，又未想買新機，最後手段可以試試這套1式3招：重置／放電／充電大法。但留意放電會傷電池，以下步驟應在發現AirPods電量常常很快流失時才去做，不該常做。（3個細節｜點圖放大睇）

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