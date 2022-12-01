5G 家居寬頻｜村屋一向與「上網慢」基本上劃上等號，然而新晉的 5G 技術就為這批住在偏遠地區的用戶帶來曙光，最近不同的網絡商都推出了新的 5G 家居寬頻服務，但究竟哪一個台可以提供最流暢、最穩定的上網表現？



5G家居寬頻、讓村屋用戶突破 8MB 網速

在過去十多年，100Mbps 以上的高速寬頻上網在香港絕大部份地區都已經成為常態，然而身在鄉郊地域的村屋，大部份都因地區偏遠、人口密度低，難以拉線鋪設光纖網絡，令他們只能依靠傳統的電話線上網。

傳統電話線的上網速度速度被限制在 8Mbps，有的地區甚至是一條 8Mbps 線路要與全村共用，網絡體驗比手機還慢，但與此同時又因選擇少，居於此類偏遠地區的居民需要「硬食」價錢相對高昂的上網月費。

多人爭上網，龜速、斷線一直是過去十多年村屋網絡的最大難題（資料圖片）

不過隨著 5G 網絡在香港普及，市場就出現了新種的 5G 家居寬頻服務，例如 SmarTone Home 5G 寬頻服務。

5G 家居寬頻的運作原理其實與手機流動網絡類似，只需於家中設置好一部可以接收 5G 網絡訊號的 Wi-Fi 路由器，即可以連上網絡，而由於所用的是 5G 網絡技術，其上網流暢度以及穩定性都有著顯著提升。

速度體驗比併、差距竟然有數十倍？

是次我們就找來包括 SmarTone 在內、在香港有提供此類型 5G 家居寬頻服務的 4 間電訊商，於 4 個不同的偏遠站點進行 5G 家居寬頻的速度及應用實測。

第1站：西貢菠蘿輋

首先我們到達西貢村屋的集中地菠蘿輋，此處以低密度的村屋居多，是光纖寬頻難以覆蓋之地，5G 家居寬頻就正好提供一個極佳的上網渠道。

而在此點，我們就一口氣測試了 4 間網絡商的 5G 家局寬頻速度，當中以 SmarTone 的表現最佳，下載速度甚至可以直迫 300Mbps，至於其他3間網絡商，則可瀏覽下表👇👇👇

第2站：粉嶺石橋頭村

下一站我們就來到位於香港極北位置的粉嶺，該位置有大量低密度的村屋集聚，而石橋頭村就是其中之一，由於較為偏僻，故亦是傳統的「8Mbps 網速地帶」，但連接上 5G 家居寬頻後的情況就改善不少。

SmarTone Home 5G 寬頻在此的下載速度可以達到 200Mbps 以上，而同場測試的網絡商 A 5G 寬頻下載速度則約為 5Mbps 左右👇👇👇

第2站：粉嶺圍

來到粉嶺圍，此處的人口對比石橋頭更多，亦因為如此村屋的結構都更為複雜，一條巷可以連接十多戶人家，除了傳統寬頻難以安裝之外，對於 5G 訊號的接收亦形成一定影響。

然而在我們的測試當中，SmarTone 的 Home 5G 寬頻表現不俗，下載速度依然可以達到 240Mbps 以上，反觀網絡商 B，其下載網速約為 8Mbps。👇👇👇

第3站：西貢普通道

下一站我們向西貢出發，首先在較靠近市中心的普通道附近，光纖寬頻大致都有覆蓋，但這裡的單位較為寬敞，論方便的話當然還是以不需拉線、又可以隨時移動路由器的 5G 家居寬頻更佳。

在這裡測試的 SmarTone Home 5G 寬頻速度都相當理想，下載網速輕易就突破 200Mbps 水平，然而在同一位置測試的網絡商 C，則錄得約 34Mbps 的下載網速。👇👇👇

4 大網絡應用實測

單是用測速網站得出的數據，都可能只是數字而已，究竟 5G 家居寬頻真實使用會有多暢快？我們就以上面表現最佳的 SmarTone Home 5G 寬頻作測試，在不同站點重現用戶常用操作，看上網體驗如何👇👇👇

影片串流

在連接上 SmarTone Home 5G 寬頻之後，我們首先就在手機上以 2160p 高解像度播放 YouTube 影片，即使在影片的時間軸前進、後退，手機的影像都沒有出現明顯的中斷／滯延等問題，可見流暢網絡帶來的優勢。

影片下載

不少用戶為了節省手機數據，都會在有 Wi-Fi 訊號時將要觀賞的影片存入手機當中，而以 SmarTone Home 5G 寬頻下載的話，一集約 25 分鐘的 Netflix 動畫只需要用約 11 秒的時間就可以下載完成，整季下載完隨時都只是 2 分鐘內的事情。

手機遊戲

打機最怕滯延，一刻 Lag 機隨時就是勝負的關鍵，然而我們以手機連上 SmarTone Home 5G 寬頻的 Wi-Fi 之後再遊玩最新推出的《KOF Arena》，整體體驗都極之流暢，感覺與一般的家用寬頻沒有太大分別。

視像會議

在疫情之下，Work from Home、網課都已經成為新常態，以 SmarTone Home 5G 寬頻進行 Zoom 視像會議亦相當流暢，不怕「疾疾下」影響用戶接收同事、老師的重要訊息。

總結：SmarTone Home 5G 寬頻最穩、最快

總結以上不同站點的測試，SmarTone Home 5G 寬頻在 4 大網絡商中表現最為流暢穩定，無論是打機、睇片甚或是網課、WFH 的上網需求都能滿足。現在登記SmarTone Home 5G 寬頻，還有 7 天免費試用，詳情可瀏覽bit.ly/3Ew6bFs。